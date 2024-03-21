الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الأعلى للإعلام يهنئ منى الحديدي بمناسبة تكريمها من الرئيس

منى الحديدي
منى الحديدي

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر د.منى الحديدي، عضو المجلس بمناسبة تكريمها من الرئيس السيسي خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية.

أكد المجلس أن الاحتفالية إذ تؤكد ثقة القيادة السياسية في قوة ودور المرأة المصرية، وحرص الرئيس السيسي، على تقدير المرأة  المصرية التي طالما أثبتت في جميع المواقف التي مرت بها مصر أنها جديرة بتحمل المسئولية.

ود.منى محمد سعيد الحديدي، صاحبة أول رسالة دكتوراه عن السينما المصرية والعميدة الأولى للأكاديمية الأولى للهندسة وعلوم الإعلام، ورائدة العمل الإعلامي في مصر والعالم العربي. 

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر منى الحديدي عضو المجلس المرأة المصريه

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