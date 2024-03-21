الأعلى للإعلام يهنئ منى الحديدي بمناسبة تكريمها من الرئيس

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر د.منى الحديدي، عضو المجلس بمناسبة تكريمها من الرئيس السيسي خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية.

أكد المجلس أن الاحتفالية إذ تؤكد ثقة القيادة السياسية في قوة ودور المرأة المصرية، وحرص الرئيس السيسي، على تقدير المرأة المصرية التي طالما أثبتت في جميع المواقف التي مرت بها مصر أنها جديرة بتحمل المسئولية.

ود.منى محمد سعيد الحديدي، صاحبة أول رسالة دكتوراه عن السينما المصرية والعميدة الأولى للأكاديمية الأولى للهندسة وعلوم الإعلام، ورائدة العمل الإعلامي في مصر والعالم العربي.