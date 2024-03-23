مبطلات الصيام رمضان 2024.. الإفتاء توضح أبرزها

مبطلات الصيام رمضان 2024 من الأمور التي يحرص على معرفتها الكثير من المسلمين وخلال شهر رمضان المبارك، يتوجه المصريون بشكل مستمر صوب دار الإفتاء سواء للاستفسار أو البحث عن توجيهات بخصوص مسائل الصيام من بين الاستفسارات الشائعة التي تُوجه إلى دار الإفتاء ما هي مبطلات الصيام رمضان 2024، ويسعى الصائمون للحصول على إجابات واضحة لتلك التساؤلات والابتعاد عن ما يفسد صيامهم، بهدف قبول الصوم وتقبله من الله تعالى.

مبطلات الصيام رمضان 2024

والصائمون يمتنعون عن تناول الطعام والشراب وجميع المفطرات خلال ساعات نهار رمضان، امتثالًا لأمر الله تعالى وتحقيقًا للتقوى التي ذكرها في قوله الكريم في سورة البقرة: "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، ومن مبطلات الصيام رمضان 2024 تناول الطعام أو الشراب بقصد فهي من الأمور التي تُبطل الصيام، وأيضا أي شيء يتخذ مكان الأكل أو الشرب يُعتبر له نفس الحكم في الدين ويفسد الصوم.

فتاوى رمضان 2024

كما أن ممارسة الجماع أو الاستمناء خلال ساعات النهار، من مبطلات الصيام رمضان 2024 لكن يُسمح للمتزوجين أن يمارسوا الجماع في الليل بعد الإفطار وقبل الفجر. كما ذكر في قول الله تعالى في سورة البقرة: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ.

القيء عن عمد من مبطلات الصيام

يعتبر القيء العمد من مبطلات الصيام أما إذا حدث القيء بدون قصد، فيظل الصائم في حالته دون كسر لصيامه.

كما أن الحيض والنفاس من مبطلات الصيام فلا يجب على المرأة الصيام خلال هذه الفترة، ويشار إلى أنه ينبغي على المرأة كسر الصيام حتى لو بدأت الدورة الشهرية قبل وقت الإفطار بفترة قصيرة.



غسيل الكلى .. هل من مبطلات الصيام؟

وأعلنت دار الإفتاء أن الغسيل الكلوي لا يؤثر على صيام الفرد طالما تمت العملية بواسطة الأوردة والشرايين، ويمكن للصائمين الاطمئنان إلى أن الصوم لا يُفسد بسبب إجراء الغسيل الكلوي.

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