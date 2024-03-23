السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مبطلات الصيام رمضان 2024.. الإفتاء توضح أبرزها

مبطلات الصيام
مبطلات الصيام

مبطلات الصيام رمضان 2024 من الأمور التي يحرص على معرفتها الكثير من المسلمين وخلال شهر رمضان المبارك، يتوجه المصريون بشكل مستمر صوب دار الإفتاء سواء للاستفسار أو البحث عن توجيهات بخصوص مسائل الصيام من بين الاستفسارات الشائعة التي تُوجه إلى دار الإفتاء ما هي مبطلات الصيام رمضان 2024، ويسعى الصائمون للحصول على إجابات واضحة لتلك التساؤلات والابتعاد عن ما يفسد صيامهم، بهدف قبول الصوم وتقبله من الله تعالى.

مبطلات الصيام رمضان 2024 

والصائمون يمتنعون عن تناول الطعام والشراب وجميع المفطرات خلال ساعات نهار رمضان، امتثالًا لأمر الله تعالى وتحقيقًا للتقوى التي ذكرها في قوله الكريم في سورة البقرة: "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، ومن مبطلات الصيام رمضان 2024  تناول الطعام أو الشراب بقصد فهي من الأمور التي تُبطل الصيام، وأيضا أي شيء يتخذ مكان الأكل أو الشرب يُعتبر له نفس الحكم في الدين ويفسد الصوم.

فتاوى رمضان 2024

كما أن ممارسة الجماع أو الاستمناء خلال ساعات النهار، من مبطلات الصيام رمضان 2024 لكن يُسمح للمتزوجين أن يمارسوا الجماع في الليل بعد الإفطار وقبل الفجر. كما ذكر في قول الله تعالى في سورة البقرة:  أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ.

القيء عن عمد من مبطلات الصيام 

يعتبر القيء العمد من مبطلات الصيام أما إذا حدث القيء بدون قصد، فيظل الصائم في حالته دون كسر لصيامه.
كما أن الحيض والنفاس من مبطلات الصيام فلا يجب على المرأة الصيام خلال هذه الفترة، ويشار إلى أنه ينبغي على المرأة كسر الصيام حتى لو بدأت الدورة الشهرية قبل وقت الإفطار بفترة قصيرة.
 

عدد ساعات الصيام فى اليوم الثانى عشر من شهر رمضان 2024

شيخ الأزهر: الصيام وعبادة التفكر مترابطان والصوم من أقوى الطرق للتفكُّر

غسيل الكلى .. هل من مبطلات الصيام؟

وأعلنت دار الإفتاء أن الغسيل الكلوي لا يؤثر على صيام الفرد طالما تمت العملية بواسطة الأوردة والشرايين، ويمكن للصائمين الاطمئنان إلى أن الصوم لا يُفسد بسبب إجراء الغسيل الكلوي.

يهمك أيضا:

مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. ليلة سقوط سلطان العالم

مسلسل لحظة غضب الحلقة 14.. حسم مصير صبا مبارك بعد واقعة قتل زوجها

الصيام مبطلات الصيام مبطلات الصيام رمضان 2024 رمضان رمضان 2024 دار الافتاء فتاوى رمضان 2024

مواد متعلقة

كيف يؤثر الصيام المتقطع على صحة القلب؟

إمساكية شهر رمضان 2024 PDF وعدد ساعات الصيام اليوم الخميس

الأكثر قراءة

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

عاجل| بعد اتهامه بخيانة زوجته.. ماذا فعل الأمير ويليام بعد تشخيص "كيت" بالسرطان؟

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان بعد 3 أشهر من اختفائها (التفاصيل الكاملة)

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 23-3-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل.. مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

د هند جاد

أنا الأسد.. يلا..

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟

شقيق المتحدث باسم حماس: الاحتلال يعدم الطبيب محمد النونو لتمسكه بعلاج المرضى