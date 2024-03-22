الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عدد ساعات الصيام فى اليوم الثانى عشر من شهر رمضان 2024

الصيام
الصيام

يبحث الكثيرون عن عدد ساعات الصيام اليوم الثاني عشر من شهر رمضان الكريم لعام 2024 / 1445 ووفقًا لإمساكية شهر رمضان 2024، فعدد ساعات الصيام في اليوم الثاني عشر رمضان 13 ساعة و36 دقيقة.

موعد أذان المغرب في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان 2024 

وفقًا لإمساكية شهر رمضان 2024، فإن موعد أذان المغرب سيكون في تمام الساعة السادسة وثماني دقائق (6:08) حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.


عدد ساعات الصيام اليوم الثاني عشر من شهر رمضان 2024


عدد ساعات الصيام في تاسع يوم رمضان 13 ساعة و36 دقيقة.

دعاء الإفطار عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- قال: كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ يكثر من قول هذا الدعاء: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

دعاء اليوم الثانى عشر من رمضان الجمعة 22-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم

دعاء الفجر اليوم الجمعة 22-3-2024


دعاء مستجاب قبل الإفطار

كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول أيضًا: "اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي"، رواه ابن ماجه من دعاء عبدالله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: "اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ"، رواه أبو داود مرسلًا.

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا.

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ.

ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، ويا مجيب دعوة المضطر، ورحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما، أسألك أن ترحمني رحمة من عندك، تغنيني بها عن رحمة من سواك.
اللهم من أرادني بسوء فرده عليه، ومن كادني فكده، اللّهم إهدهم وإهدنا جميعا يا رب العالمين، واجعلني من أحسن عبادك نصيباً عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفى لديك.

اللهم باعد بيني وبين النار وبين عذاب جهنم إنك أنت السميع المجيب.

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