مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك

تواصل هيئة السكة الحديد فتح باب حجز تذاكر السفر بالتزامن مع قرب عيد الفطر المبارك، ويبدأ الحجز الساعة 8 صباحًا.

ويتم السفر بناء على حجز الذاكر المسبقة عبر وسائل الحجز المتاحة بالسكة الحديد، ومواعيد الحجز والسفر كالتالى:

الحجز 21 مارس للسفر 4 أبريل

الحجز 22 مارس للسفر 5 أبريل

الحجز 23 مارس للسفر 6 أبريل

الحجز 24 مارس للسفر 7 أبريل

الحجز 25 مارس للسفر 8 أبريل

الحجز 26 مارس للسفر 9 أبريل

الحجز 27 مارس للسفر 10 أبريل

ويمكن الحجز قبل السفر بـ 14 يوما على خطوط السكة الحديد.