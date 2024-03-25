مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك
تواصل هيئة السكة الحديد فتح باب حجز تذاكر السفر بالتزامن مع قرب عيد الفطر المبارك، ويبدأ الحجز الساعة 8 صباحًا.
ويتم السفر بناء على حجز الذاكر المسبقة عبر وسائل الحجز المتاحة بالسكة الحديد، ومواعيد الحجز والسفر كالتالى:
الحجز 21 مارس للسفر 4 أبريل
الحجز 22 مارس للسفر 5 أبريل
الحجز 23 مارس للسفر 6 أبريل
الحجز 24 مارس للسفر 7 أبريل
الحجز 25 مارس للسفر 8 أبريل
الحجز 26 مارس للسفر 9 أبريل
الحجز 27 مارس للسفر 10 أبريل
ويمكن الحجز قبل السفر بـ 14 يوما على خطوط السكة الحديد.