الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

موعد شم النسيم 2024.. إجازة رسمية للموظفين والعاملين في الهيكل الإداري للدولة

موعد شم النسيم 2024
موعد شم النسيم 2024

موعد شم النسيم 2024 محور تساؤل من الملايين من الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة حيث يكون  إجازة رسمية للاحتفال بعيد من أعياد المصرية القدماء في حلول الربيع وموسم حصاد الزرع لديهم.

موعد شم النسيم 2024

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن موعد شم النسيم 2024 يوافق 6 مايو المقبل، 27 شوال 1445 القادم بعد عيد الفطر.

ويعتبر شم النسيم عيد مصري قديم، يحتفل به المصريون مع فصل الربيع، ويعود الاحتفال بأعياد الربيع، بينها عيد شم النسيم، إلى 4 آلاف عام، فهو عيد فرعوني متوارث، فكان قدماء المصريين يحتفلون في ذلك التوقيت بموسم الحصاد و(اعتدال الجو) وازدهار الورود خلال هذا اليوم، وتجمع الأسر في موعد شم النسيم والتنزه والاستمتاع بروعة الطقس وسط المناظر الخلابة وأكل الأسماك المملحة.

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عيد الربيع| هل يأتي موعد شم النسيم 2024 خلال شهر رمضان 1445؟

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الاعتدال الربيعي في مصر ودول نصف الكرة الشمالي، والاعتدال الخريفي في نصفها الجنوبي، يحل يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 مارس 2024، ليتساوى طول الليل والنهار في جميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية.

إجازات شهر مايو 2024

  • - إجازة عيد العمال: توافق يوم الأربعاء الموافق 1 مايو.
  • - إجازة شم النسيم: يوم الإثنين 6 مايو.

فصل الربيع 2024 

يشهد المناخ في مصر خلال فصل الربيع تقلبات في الجو نتيجة لنشاط رياح الخماسين، وهي رياح جنوبية شرقية فصلية جافة وحارة تأتي من الصحراء الكبرى محملة بآلاف الأطنان من الرمال تصل إلى مصر ومنطقة شبه الجزيرة العربية، وتحد من مدى الرؤية بشكل كبير حتى أنها تصل إلى درجة الانعدام تماما في بعض الأحيان، إذ تحجب نور الشمس، وتكون جافة وتتميز بشدة لهيبها وحرارتها المرتفعة.

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بداية فصل الربيع| موعد عيد شم النسيم 2024 ومظاهر الاحتفال به

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عيد الربيع| هل يأتي موعد شم النسيم 2024 خلال شهر رمضان 1445؟

شم النسيم 2024

ويعتبر شم النسيم عيد مصري قديم، يحتفل به المصريون مع فصل الربيع، ويعود الاحتفال بأعياد الربيع، بينها عيد شم النسيم، إلى 4 آلاف عام، فهو عيد فرعوني متوارث، فكان قدماء المصريين يحتفلون في ذلك التوقيت بموسم الحصاد و(اعتدال الجو) وازدهار الورود خلال هذا اليوم، وتجمع الأسر في موعد شم النسيم والتنزه والاستمتاع بروعة الطقس وسط المناظر الخلابة وأكل الأسماك المملحة.

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بداية فصل الربيع| موعد عيد شم النسيم 2024 ومظاهر الاحتفال به

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