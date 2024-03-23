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حوادث

لـ 29 إبريل.. تأجيل محاكمة مضيفة طيران تونسية بقتل رضيعتها

محكمة
محكمة

قررت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تاجيل محاكمة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس لـ 29 أبريل المقبل للمرافعة.

لـ 29 إبريل.. تأجيل محاكمة مضيفة طيران تونسية بقتل رضيعتها 

كانت النيابة احالت المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لها تهمة القتل، واعترفت المتهمة بإرتكاب جريمة القتل أمام جهات التحقيق وأنهت حياة ابينتها لان «الأوامر الإلهية جاتلى كدة» على حد قولها وقالت «يوم الجريمة تشاجرت مع زوجي وكان نايم بره في الريسبيشن، لأني طلعته بره الأوضة وقلتله عاوزة هدوء عشان حان وقتي للذهاب إلى السماء، وبعدها حدثت مشادة بيننا وأكدت له إني بمجرد نومي هأبقى كويسة».

وأضافت المتهمة في التحقيقات إنها يوم الواقعة كان هناك شرطًا لصعودي إلى الرفيق الأعلى وهو إني «أخذ بنتي معايا مسبهاش مع باباها، وكان لازم أضحّي بيها في الدنيا في سبيل إنها تعيش الدنيا الثانية اللي أنا رايحالها».

استكملت المتهمة بقتل ابنتها: «لقيت شنطتي في الأوضة فقررت إني أقصّ الحزام بتاعها وروحت خانقاها بيها، وهي ماتت بشكل هادئ، وكان معايا سكينة صغيرة جبتها من المطبخ ضربت بيها نفسي في رقبتي كذا ضربة، وبعدها زوجي حاول ينقذني، وأغمى عليا وفوقت وأنا في المستشفى».

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