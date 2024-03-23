نائب روسى: هجوم "كروكس سيتى" جزء من حرب المخابرات الغربية ضدنا

كشف السيناتور الروسي أندريه كليشاس، اليوم، عن أن هجوم "كروكس سيتي" الإرهابي في ضواحي موسكو جزء من حرب تخوضها أجهزة المخابرات الغربية ضد روسيا منذ سنوات.

وقال أندريه كليشاس في تصريحات عبر حسابه على قناة تليجرام: “سيتم حتما التحقيق في الهجوم الإرهابي على كروكوس، وسنكتشف مرتكبيه”.

وأكد أندريه كليشاس أنه ليس لديه شك في أن هذا الهجوم جزء من الحرب التي تشنها أجهزة المخابرات الغربية ضد روسيا منذ سنوات عديدة، وذلك وفق قناة “روسيا اليوم”.

وتابع: "نتذكر كل ما جرى في السابق، من دعم الإرهابيين في القوقاز في التسعينيات والانقلاب في أوكرانيا عام 2014، إلى تعطيل اتفاقات مينسك وقتل المدنيين في نوفوروسيا، وتأجيج الروسفوبيا ودعم النازية الجديدة، والآن كروكوس، كل ذلك حلقات في سلسلة الحرب ضد روسيا، فالمستفيد من كل ذلك، واحد".

اعتقال 11 شخصًا متورطين في هجوم "كروكوس سيتي"

أبلغ رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الرئيس فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصا بينهم 4 إرهابيين متورطين في هجوم "كروكوس سيتي " الإرهابي الذي استهدف العاصمة موسكو مساء أمس.

فيما أكد الكرملين في بيان له اليوم أن مزيد من العمل جار لتحديد المتواطئين في الهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"، وذلك وفق وكالة سبوتنيك الروسية.

ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم كروكوس سيتي

وأعلنت موسكو في وقت سابق اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي إلى أكثر من 60 قتيلا، من بينهم 3 أطفال، بجانب إصابة أكثر من 100 آخرين.

وأوضحت لجنة التحقيق الروسية في بيان لها أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع في ظل إصابة عشرات الأشخاص من بينهم حالات حرجة.

واقتحم عدد من الأفراد أمس المركز وأطلقوا النار على الجمهور في ردهة المبنى وفي قاعة الحفلات نفسها من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة، كما كانوا يحملون بنادق كلاشينكوف وبحوزتهم كمية كبيرة من الخراطيش والذخائر.