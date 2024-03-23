السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

ماكرون يدين الهجوم الإرهابى على المركز التجارى بضواحى موسكو

الرئيس الفرنسى إيمانويل
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العمل الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا بضواحي موسكو.
وجاء في بيان، نشره قصر الإليزيه، مساء الجمعة، أن ماكرون يدين بحزم هذا الهجوم الإرهابي الذي تبنته الدولة الإسلامية، حسب قوله.
وعبر ماكرون كذلك عن تضامنه مع ذوي ضحايا الهجوم.
كما أعربت الخارجية الفرنسية في وقت سابق عن التضامن مع المواطنين الروس على خلفية الهجوم.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من وسائل الإعلام تناقلت نبأ إعلان تنظيم "داعش" عن مسئوليته عن الهجوم، لكن المحللين أشاروا إلى أن البيان المنسوب لـ"داعش" يختلف عن بياناته السابقة، وأنه مزور على الأرجح.
يذكر أن المركز التجاري "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو تعرض لهجوم مسلحين، مساء الجمعة، أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، حسب المعلومات الأولية.

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