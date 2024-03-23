بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. رسالة من الملك تشارلز لكيت ميدلتون

ذكر قصر بكنجهام، أمس الجمعة، أن الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، فخور بأميرة ويلز كيت ميدلتون لشجاعتها في الحديث عن علاجها بعد اكتشاف إصابتها بالسرطان عقب العملية الجراحية التي خضعت لها في الآونة الأخيرة.

وقال متحدث باسم قصر باكنجهام إن الملك تشارلز "فخور جدا بكاثرين لشجاعتها في الحديث".

وأضاف أن الملك "ظل على اتصال مع زوجة ابنه المحبوبة طوال الأسابيع الماضية"، بعد أن أمضيا بعض الوقت معا في المستشفى.

وأردف المتحدث أن تشارلز وزوجته كاميلا "سيظلان يقدمان الحب والدعم للعائلة بأكملها في هذا الوقت العصيب".

الشفاء العاجل

من جانبه، تمنى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لأميرة ويلز كيت "الشفاء الكامل والعاجل"، بعدما أعلنت الجمعة عن أنها مصابة بالسرطان وفي المراحل الأولى من العلاج الكيميائي.

وأكد سوناك أنه "متعاطف" مع الأميرة وزوجها وليام، وريث العرش، وأبنائهما الثلاثة "في هذه الفترة الصعبة".

وقال في بيان: "أميرة ويلز تحظى بحب ودعم البلاد بكاملها في وقت تواصل تعافيها"، مضيفا أنها أبدت "شجاعة هائلة" في البيان الذي أصدرته للتو.

وأكدت كيت البالغة من العمر 42 عاما أن اكتشاف إصابتها بالسرطان بعد عملية جراحية ناجحة في البطن في يناير الماضي شكّل "صدمة هائلة"، لكنها "بخير وتتحسن كل يوم".