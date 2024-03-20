رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد فقط مارس 2024

يكثر البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من الشركات الموزعة للكهرباء على مستوى الجمهرية لدفع فاتور شهر مارس 2024.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد من خلال مختلف الشركات الموزعة للكهرباء في مصر.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء يكون من خلال المواقع الخاصة بالشركات الموزعة للكهرباء حيث تيسر كل شركة إمكانية الاستعلام عن الفاتورة من خلال موقعها وبرقم العداد المسجل، ويمكن الاستعلام عن الفواتير من هنا.

يتم اختيار الموزعة للكهرباء في منطقتك السكنية ويكون مسجل اسمها في فاتورة سابقة من إحدى الشركات التالية:-

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهـرباء

شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

اختار الشركة التي تغطي منطقتك السكنية بالكهرباء ثم اختيار ايقونة الاستعلام عن الفواتير

ادخل رقم العداد المسجل على عداد الكهرباء

اضغط على الاستعلام كي تطلع على فواتير شهر مارس 2024 ويكون بإمكانك سدادها.

أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي

يمكن حساب سعر الكهرباء المستهلكة بمعرفة الشريحة التي يستهلكها المواطنين وعدد الكيلواط التي تم استهلاكها وتكون اسعار شرائح الكهرباء كالتالي