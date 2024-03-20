الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد فقط مارس 2024

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

يكثر البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من الشركات الموزعة للكهرباء على مستوى الجمهرية لدفع فاتور شهر مارس 2024.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد من خلال مختلف الشركات الموزعة للكهرباء في مصر. 

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء يكون من خلال المواقع الخاصة بالشركات الموزعة للكهرباء حيث تيسر كل شركة إمكانية الاستعلام عن الفاتورة من خلال موقعها وبرقم العداد المسجل، ويمكن الاستعلام عن الفواتير من هنا.

يتم اختيار الموزعة للكهرباء في منطقتك السكنية ويكون مسجل اسمها في فاتورة سابقة من إحدى الشركات التالية:-

  • شركة الاسكندرية لتوزيع الكهـرباء
  • شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء
  • شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
  • شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء
  • شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
  • شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء
  • شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
  • شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء
  • شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

اختار الشركة التي تغطي منطقتك السكنية بالكهرباء ثم اختيار ايقونة الاستعلام عن الفواتير

ادخل رقم العداد المسجل على عداد الكهرباء 

اضغط على الاستعلام كي تطلع على فواتير شهر مارس 2024 ويكون بإمكانك سدادها. 

الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشركة بتروتريد شهر مارس 2024

قبل الغرامة| اعرف قيمة فاتورة التليفون الأرضي 2024

أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي 

يمكن حساب سعر الكهرباء المستهلكة بمعرفة الشريحة التي يستهلكها المواطنين وعدد الكيلواط التي تم استهلاكها وتكون اسعار شرائح الكهرباء كالتالي 

  • سعر الشريحة الأولى لفاتورة الكهرباء: من 0 إلى 50 كيلوواط زيادتها إلى 58 قرشا
  • سعر الشريحة الثانية لفاتورة الكهرباء: من 51 إلى 100 كيلوواط زيادتها إلى 68 قرشًا.
  • سعر الشريحة الثالثة لفاتورة الكهرباء: 0 إلى 200 كيلوواط زيادتها إلى 83 قرشا.
  • سعر الشريحة الرابعة لفاتورة الكهرباء: 201 إلى 350 كيلوواط زيادتها لـ 125 قرشً.
  • سعر الشريحة الخامسة لفاتورة الكهرباء: 351 إلى 650 كيلوواط زيادتها لـ 140 قرشًا .
  • سعر الشريحة السادسة لفاتورة الكهرباء: من 0 إلى أقل من 1000 كيلوواط زيادتها إلى 150 قرشًا.
  • سعر الشريحة السابعة لفاتورة الكهرباء من 0 لأكثر من ألف كيلوواط زيادتها لـ 165 قرشًا.
txt

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي من بتروتريد لشهر مارس 2024

txt

كيفية الاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز لشهر مارس شركة بتروتريد

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء فاتورة الكهرباء فاتورة الكهرباء بالاسم فقط أسعار شرائح الكهرباء الاستعلام عن الفواتير شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

مواد متعلقة

موعد إعادة مسلسل مسار اجباري لـ أحمد داش الحلقة 9

حلويات رمضانية 2024.. طريقة عمل قمر الدين الجاهز في المنزل

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي من بتروتريد لشهر مارس 2024

كلمات تهنئة عيد الأم 2024.. نحتفل به غدًا الخميس 21 مارس

الدستور تجيب.. هل عيد الأم إجازة رسمية؟ ورسائل تهنئة للاحتفال

مصطفى شعبان يتصدر تريند "أكس" بالمعلم.. نهاية الحلقة 9 تثير الجدل

متى ليلة القدر 2024؟.. مواعيد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 9

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

توفير السكر بأسعار مخفضة فى جميع المحافظات خلال أسبوعين.. تفاصيل خطة الحكومة لإنهاء الأزمة

ما حكم العمل فى شركة مديرها مثلى الجنسية؟.. على جمعة يحسم الأمر

تراجع طفيف فى أسعار الذهب وسط ترقب الأسواق لمصير الفائدة الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة