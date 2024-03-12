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اقتصاد

من هنا.. الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا مارس 2024

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

ساهم التحول الرقمي في إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لكل شهر من خلال الإنترنت وخاصة للشركات الموزعة للكهرباء ومنها شمال الدلتا ومختلف الشركات الأخرى في مصر. 

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا مارس 2024 

ننشر في التقرير التالي رابط الوصول للاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا من خلال الشركة واسعار شرائح الكهرباء التي يتم محاسبة المستهلكين بناء عليها.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 

يكون الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء من خلال الرابط الموجود هنا، ثم يتم إدخال رقم المشترك الموجود في الفاتورة السابقة والضغط على استعلام كي تظهر الفاتورة المستحقة. 

الاستعلام عن فواتير الكهرباء مارس 2024 

  • يمكن الاستعلام عن فواتير الكهرباء لشهر مارس 2024 من خلال الشركات الموزعة للكهرباء في مختلف المحافظات بالضغط هنا 
  • بعد ذلك يتم اختيار الشركة التي تقوم بتوزيع الكهرباء في محافظتك ومنطقتك
  • وهي الشركات التالية:
  • شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
  • شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء
  • شركة الإسكندرية لتوزيع الكهـرباء
  • شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء
  • شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء
  • شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
  • شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء
  • شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء
  • ثم يتم اختيار الشركة الموزعة للكهرباء في منطقتك السكنية
  • وإدخال رقم المشترك الموجود على فاتورة سابقة كي تظهر فاتورة شهر مارس المستحقة.

كيفية تسديد فاتورة الكهرباء مارس 2024 

يتم تسديد فاتورة الكهرباء المستحقة لشهر مارس 2024 من خلال محصل الكهرباء الذي يمر على المنازل بشكل يومي. 

أو من خلال الدفع الالكتروني من خلال منافذ الدفع الالكتروني مثل فوري ومصاري وأمان وغيرها، أو من خلال المحافظ الالكترونية سواء الخاصة بخطوط الاتصال أو من خلال ماكينات الصراف الالي التابعة للبنوك. 

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أسعار شرائح الكهرباء للمستهلكين 

يتم حساب المستهلكين للشريحة الأولى التي تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات بسعر  58 قرشًا.

يتم حساب المستهلكين للشريحة الثانية التي تبدأ من 51 إلى 100 كيلو وات يكون بسعر 68 قرشًا.

يتم حساب المستهلكين للشريحة الثالثة التي تبدأ من صفر حتى 200 كيلو وات يكون بسعر 83 قرشًا.

يتم حساب المستهلكين للشريحة الرابعة التي تبدأ من 201 إلى 350 كيلو وات يكون بسعر 111 قرشًا.

يتم حساب المستهلكين للشريحة الخامسة التي تبدأ من 351 إلى 650 كيلو وات يكون بسعر 131 قرشًا.

يتم حساب المستهلكين للشريحة السادسة التي تبدأ من 651 إلى ألف كليو وات بسعر 140 قرشًا.

يتم حساب المستهلكين للشريحة السابعة التي تبدأ من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات بسعر 145 قرشا.

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كيف يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شهر مارس 2024؟

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