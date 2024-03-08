الجمعة 08 مارس 2024
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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024 بالرقم

فاتورة التليفون الأرضي
فاتورة التليفون الأرضي

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024 بالرقم، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024 بالرقم 

اتاحت الشركة المصرية للاتصالات إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقعها الإلكتروني باستخدام رقم التليفون من خلال الخطوات التالية:

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024

الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات من هـنــــا.

كتابة الكود الخاص بالمحافظة.

إدخال رقم التليفون.

الضغط على "إظهار الفواتير".

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الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى من خلال الخط الساخن

وعلى صعيد متصل وفرت الشركة المصرية للاتصالات عدد طرق للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024 للتسهيل على عملائها ومن ضمن هذه الطرق خدمة الخط الساخن حيث يمكن للعميل الاتصال بالرقم 19777، ومن ثم اتباع المطلوب للاستعلام.

طرق متنوعة لدفع فاتورة التليفون الأرضي 2024

 أتاحت الشركة المصرية للاتصالات العديد من الطرق لدفع فاتورة التليفون الأرضي وهي كالتالي:

الدفع الإلكتروني:

الدخول على البوابة الإلكترونية للشركة «المصرية للاتصالات» من هـنـــا

 الضغط على "الاستعلام عن قيمة الفاتورة" ثم اختر الدفع.

إدخال البيانات المطلوبة (التليفون الأرضي والكود الخاص بالمحافظة).

تحديد طريقة السداد الإلكتروني، واضغط على الدفع.

تحديد طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي 2024 بالفيزا أو ماستر كارد.

دفع فاتورة التليفون الأرضي بطرق متنوعة

ونوعت الشركة المصرية للاتصالات الطرق لدفع فاتورة التليفون الأرضي للتسهيل على المواطنين ومن ضمنها التالي:

  • الدفع من خلال  سنترالات المصرية للاتصالات
  • الدفع من خلال  مكاتب البريد، وماكينات فوري
  • منافذ الدفع الإلكتروني مثل: مصاري، سداد، فوري، خدماتي، بي، ممكن، أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني للمصرية للاتصالات

عقوبة التأخر عن سداد فاتورة التليفون الأرضي 2024

اتخذت الشركة المصرية للاتصالات عدة خطوات كعقوبة للتأخير على دفع فاتورة التليفون الأرضي.

-تطبق غرامة تأخير تدفع عن كل شهر بواقع 1.5% من قيمة الفاتورة وذلك بحد أدنى 10 جنيهات.

-قطع  حرارة التليفون الأرضي في حال التأخر عن موعد السداد لمدة 4 أشهر، ويتم وقف الخدمة نهائيا وسحب الخط الأرضي، وذلك خلال 7 أشهر من تاريخ الموعد المقرر للسداد.

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