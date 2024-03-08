الآن.. رابط الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر مارس 2024 والخطوات

بالتزامن مع بدء أول أيام شهر مارس يحرص المواطنين على معرفة رابط الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر مارس 2024 عبر جوجل، لسداد الفواتير خوفا من دفع غرامة تأخير، والخدمة التي ستتيحها الشركة القابضة للمياه وشركات الغاز تحت إطار خطط الحكومة بتعميم التحول الرقمي في كافة القطاعات.

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر مارس 2024 والخطوات

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة رابط الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر مارس 2024 والخطوات، وخطوات سداد فاتورة.

الاستعلام عن فاتورة مياه شهر مارس 2024

وحددت الشركة القابضة في مصر لمياه الشرب والصرف الصحي، الطرق المتاحة أمام جميع المواطنين للاستعلام عبرها على فاتورة مياه شهر مارس 2024، وذلك تكون في إطار التسهيل على جميع المواطن، وهذه الطريقة تكون كالتالي:

رابط الاستعلام عن فاتورة مياه شهر مارس 2024 والخطوات

يجب الدخول على موقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الإلكتروني، من هنا. ويتم الدخول على قائمة خدماتنا. ثم اختيار احسب فاتورتك بنفسك. وكتابة البيانات المطلوبة. وستظهر قيمة فاتورة المياه الخاصة بك، وستتضمن: “كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، تحديد الشريحة، سعر المتر، قيمة استهلاك المياه، الصرف الصحي، خدمات الجهاز التنظيمي، إجمالي الاستهلاك”. وأخيرا يتم الضغط على سداد.

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سداد فاتورة مياه شهر مارس 2024 عن طريق فوري

وأوضحت الشركة القابضة بمصر لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه يتاح تحصيل قيمة استهلاك فاتورة مياه شهر مارس لعام 2024 عبر شركة “فوري” للخدمات الإلكترونية، وذلك يكون من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع فوري. اختيار مرافق عامة. اختَر شركة المياه التابع لها. كتابة رقم المشترك. تظهر بياناتك والمبلغ المستحق. ادفع واستلم الايصال.

خطوات سداد فاتورة مياه شهر مارس 2024 من تطبيق “125-HCWW”