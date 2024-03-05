استعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة.. وطريقة الدفع

يستطيع سكان القاهرة إجراء استعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة من خلال الموقع الذي خصصته الشركة لذلك في إطار اتجاه الدولة إلى رقمنة جميع خدماتها تسهيلًا على المواطنين.

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة

يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشمال القاهرة من خلال الموقع الإلكتروني لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، باتباع الخطوات التالية:-

أولا: زيارة موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء: https://ncedc.gov.eg/

ثانيا: اضغط على "خدمات إلكترونية".

ثالثا: اختر "الاستعلام عن فاتورة الكهرباء".

رابعا: أدخل رقم العداد.

خامسا: اضغط على "بحث".

ستظهر لك قيمة الفاتورة وتاريخ استحقاقها.

ويمكن إجراء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة عن طريق تطبيق الهاتف المحمول لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بعد تحميله من متجر Google Play.

افتح التطبيق، اضغط على "الاستعلام عن فاتورة الكهرباء"، أدخل رقم العداد، اضغط على "بحث"، ستظهر لك قيمة الفاتورة وتاريخ استحقاقها.

ويمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة عن طريق الهاتف الأرضي على الرقم: 121

دفع فاتورة الكهرباء القاهرة

يستطيع سكان القاهرة دفع فاتورة الكهرباء الكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء الخاصة بشمال القاهرة من الرابط التالي: https://ncedc.gov.eg/

ثم سجل الدخول إلى الموقع الإلكتروني.

اختر "دفع الفاتورة".

أدخل رقم العداد.

اختر طريقة الدفع (بطاقة ائتمانية، محفظة إلكترونية،...).

اضغط على "دفع"

وبذلك تكون سددت قيمة فاتورة الكهرباء بجل من انتظار محصل الكهرباء الذي يتوجه إلى منازل المشتركين في الكهرباء لتحصيل قيمة الفاتورة أول كل شهر ميلادي.

ولابد من سداد فاتورة الكهرباء شهريًا حتى لا تتعرض لقطع الخدمة وتبديل العداد القديم بأخر للدفع المسبق.

اقرأ المزيد

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه مارس 2024