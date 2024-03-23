ارتفاع ضحايا هجوم "كروكوس سيتى" لـ143 قتيلًا.. واستمرار البحث عن مفقودين

ارتفع عدد ضحايا هجوم مركز تسوق "كروكوس سيتي" في العاصمة موسكو، أمس، إلى 143 قتيلا، بخلاف عشرات المصابين.

فيما تجري السلطات الروسية عمليات بحث عن مفقودين تحت الأنقاض التي انهارت جراء حرق المركز، وذلك وفق وكالة "سبوتنيك".

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم، عن اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك، بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر، وذلك وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال الأمن الفيدرالي الروسي: "نتيجة للإجراءات المنسقة للوكالات الخاصة ووكالات إنفاذ القانون، تم اعتقال الإرهابيين الأربعة في غضون ساعات قليلة من اعتقال بعضهم عن البعض الآخر في مقاطعة بريانسك"، مشيرا إلى أنه بعد الهجوم حاول الإرهابيون عبور الحدود الروسية مع أوكرانيا، وكان لديهم اتصالات ذات صلة مع الجانب الأوكراني، وأجروا اتصالات معهم.

وأشار البيان إلى أن الهجوم الإرهابي الذي وقع تم التخطيط له بعناية، مضيفا أن الأسلحة التي استخدمها الإرهابيون كانت معدة مسبقا في مخبأ.

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الإرهابيين المحتجزين في مقاطعة بريانسك يتم نقلهم حاليًا إلى موسكو.

من جهته، كشف السيناتور الروسي أندريه كليشاس، اليوم، عن أن هجوم "كروكوس سيتي" الإرهابي في ضواحي موسكو جزء من حرب تخوضها أجهزة المخابرات الغربية ضد روسيا منذ سنوات.

لجنة التحقيق الروسية تكشف تفاصيل هجوم موسكو

فيما نقلت وكالة "رويترز" عن لجنة التحقيق الروسية قولها: إن بعض القتلى في الهجوم على قاعة مدينة كروكوس ماتوا متأثرين بأعيرة نارية، بينما مات آخرون في الحريق الضخم الذي اندلع في المجمع.

كما نقلت "رويترز"، أيضًا، عن وسائل إعلام روسية ما يفيد بالعثور على 28 جثة في المرحاض و14 جثة على الدرج، مضيفة: "تم العثور على العديد من الأمهات يحتضن أطفالهن".

وأعلن تنظيم "داعش" مسئوليته عن هجوم الجمعة، لكن السلطات الروسية، دون تقديم أي دليل، تحاول ربط الهجوم بأوكرانيا.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن "الإرهابيين الأربعة" اعتقلوا أثناء توجههم إلى الحدود الأوكرانية، وإن لديهم اتصالات في أوكرانيا.