السبت 23 مارس 2024
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عالم

عاجل| روسيا تعتقل بعضًا من منفذى عملية موسكو الإرهابية وتكشف عن تحذير واشنطن

بوتين
بوتين

ذكرت وسائل الإعلام الروسية، صباح السبت، أنه تم اعتقال بعض الأشخاص على خلفية الهجوم على مسرح موسيقي في موسكو.

ونشرت وكالة الإعلام الروسية "تاس"، بيانًا عبر قناتها على تليجرام، نقلًا عن الكرملين، قائلة إن "رئيس جهاز الأمن الفيدرالي أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، من بينهم جميع الإرهابيين الأربعة المتورطين بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي في كروكوس".

وفي وقت سابق، نقلًا عن رسالة على "تليجرام" من عضو مجلس الدوما ألكسندر خينشتين، ذكرت وسائل إعلام روسية أنه تم اعتقال شخصين في منطقة بريانسك الروسية بعد مطاردة بالسيارات.

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ارتفاع ضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو إلى 62 شخصا

وذكرت "تاس" أن مصدرًا في أجهزة المخابرات الروسية أكد أن الولايات المتحدة حذرت بالفعل من هجوم إرهابي، لكنه قال "كان تحذيرًا ذا طبيعة عامة ولم يحتو على تفاصيل".

اسوأ هجوم إرهابي 

وتعرضت موسكو لأسوأ هجوم إرهابي منذ سنوات بعد أن أطلق عدة مسلحين النار على موسيقيين في قاعة في كروكوس سيتي هول ليلة الجمعة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 60 شخصًا وإصابة 145 آخرين، في هجوم أعلن تنظيم داعش مسئوليته عنه.

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ماكرون يدين الهجوم الإرهابى على المركز التجارى بضواحى موسكو

ونقلت وكالة أنباء ريا الرسمية، السبت، عن متحدث باسم لجنة التحقيق الروسية قوله إن من السابق لأوانه قول أي شيء عن مصير المهاجمين.

ويُعتقد أن ما يصل إلى خمسة مسلحين متورطون في الهجوم، الذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسئوليته عنه لاحقًا في منشور على تطبيق "تليجرام".

بوتين ​الكرملين​ حادث ارهابي مسرح موسيقي داعش

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