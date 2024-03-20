CNN: بلينكن يزور إسرائيل الجمعة لمناقشة التداعيات بين إسرائيل وأمريكا

قال مسئول إسرائيلي لشبكة CNN، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يسافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، يوم الجمعة المقبل.

وقال البيت الأبيض، إن زيارة بلينكن لإسرائيل تأتي في وقت حرج حيث من المرجح أن يناقش المسئولون الأمريكيون والإسرائيليون، بدائل للغزو البري لمدينة رفح بجنوب غزة الأسبوع المقبل.

يوم الإثنين، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للصحفيين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلب من نتنياهو إرسال فريق إلى واشنطن “للاستماع إلى مخاوف الولايات المتحدة بشأن التخطيط الإسرائيلي الحالي لرفح ولوضع نهج بديل يستهدف عناصر حماس الرئيسية في رفح ويؤمن معبر رفح في مصر”. - حدود غزة دون غزو بري كبير.

نتنياهو مصمم على التحرك فى رفح

لكن البيان الإسرائيلي قال يوم الثلاثاء إن نتنياهو “مصمم على التحرك في رفح من أجل القضاء نهائيا على ما تبقى من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مع تقديم حلول إنسانية للسكان المدنيين”.

ومن المقرر أن يستضيف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أيضًا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في البنتاجون الأسبوع المقبل، وفقًا لمسئول دفاعي.

وأضاف المسئول أن اللقاء يأتي بعد أن وجه أوستن دعوة لزيارة رسمية وهو منفصل عن اللقاء المعلن بعد المكالمة بين بايدن ونتنياهو.