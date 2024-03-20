اغتيال مدير لجنة الطوارئ بمنطقة غرب غزة فى غارة إسرائيلية

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مدير لجنة الطوارئ بمنطقة غرب غزة، أمجد هتهت، بقصف استهدفه جنوب المدينة أثناء إشرافه على تأمين وصول مساعدات إنسانية.

وأفادت مصادر محلية بأن قصفًا إسرائيليًا استهدف "هتهت" بينما كان يسهم بالإشراف على عملية تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة غزة من "دوار الكويت" جنوب شرق المدينة، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وأوضحت المصادر أن هتهت استشهد إضافة إلى العشرات من أعضاء اللجان الشعبية المشرفة على تأمين وتوزيع المساعدات في غزة.

وتعمل لجان الطوارئ بالتنسيق مع العشائر ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) على تأمين وصول المساعدات إلى مناطق شمال القطاع وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المناطق.

مساء الثلاثاء، استشهد 23 فلسطينيًا وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف اللجان الشعبية المشرفة على توزيع المساعدات عند "دوار الكويت".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف تجمعًا للجان شعبية شكّلها الوجهاء والعشائر لتأمين نقل المساعدات من دوار الكويت إلى مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 23 مواطنًا على الأقل وإصابة آخرين.