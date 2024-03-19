نتنياهو: ما من عائق أمام سكان غزة لمغادرة القطاع

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن وزير الشئون الاستراتيجية ومستشار الأمن القومي سيتوجهان إلى الولايات المتحدة لبحث استمرار الحرب.

وقال نتنياهو: "لا يمكن لأحد أن يكون رئيسًا للوزراء دون أن يعرف كيف يقول "لا" للأمريكيين"، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وتابع: "ما من عائق أمام سكان غزة لمغادرة القطاع وربما يمكنهم استخدام الميناء الذي تقيمه الولايات المتحدة".

وأردف: "ندرس توزيع المساعدات عبر جهات غير محلية لأن حماس أفشلت هذا، كما تتم مناقشة اللجوء لشركات خاصة".