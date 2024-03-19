الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

نتنياهو: ما من عائق أمام سكان غزة لمغادرة القطاع

نتنياهو
نتنياهو

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن وزير الشئون الاستراتيجية ومستشار الأمن القومي سيتوجهان إلى الولايات المتحدة لبحث استمرار الحرب.

وقال نتنياهو: "لا يمكن لأحد أن يكون رئيسًا للوزراء دون أن يعرف كيف يقول "لا" للأمريكيين"، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وتابع: "ما من عائق أمام سكان غزة لمغادرة القطاع وربما يمكنهم استخدام الميناء الذي تقيمه الولايات المتحدة".
وأردف: "ندرس توزيع المساعدات عبر جهات غير محلية لأن حماس أفشلت هذا، كما تتم مناقشة اللجوء لشركات خاصة".

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة الحرب غزة سكان غزة القطاع

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