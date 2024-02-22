موعد ليلة النصف من شعبان 2024 وحكم صيامها والدعاء المستحب

ليلة النصف من شعبان 2024 تأتي في مقدمة العناوين البحثية عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يزداد اهتمام المسلمين في جميع أنحاء العالم بالبحث عن تاريخها في عام 2024، وذلك مع بداية شهر شعبان في يوم الأحد 11 فبراير. ويحرص المسلمون على صيام هذه الليلة وقضاءها في الصلاة والدعاء نظرًا لفضلها وبركتها فمعروف أنها ليلة البراءة والعتق من النار.

فضل ليلة منتصف شعبان 2024

تعد ليلة النصف من شعبان فرصة للارتقاء إلى درجات أعلى والفوز برضى الله، وذلك من خلال الصلاة وقراءة القرآن الكريم والدعاء. إنها من أفضل الطاعات للتقرب إلى الله، وقد قال الإمام الشافعي في كتاب "الأم" عن فضل هذه الليلة: "إن الدعاء يستجاب في خمس ليالٍ: في ليلة الجمعة، وليلة الأضحى، وليلة الفطر، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان" اهـ.

موعد ليلة النصف من شعبان 2024

بدأ شهر شعبان يوم الأحد 11 فبراير 2024، وبناءً على ذلك ستكون ليلة النصف من شعبان من مغرب يوم السبت 24 فبراير 2024، وتنتهي فجر الأحد الموافق 25 فبراير 2024، وفقًا لإعلان دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ويكون صيام ليلة النصف من شعبان يوم الأحد 25 فبراير الموافق 15 شعبان 2024.

حكم صيام ليلة النصف من شعبان 2024

شدد مركز الإفتاء على أن الاحتفال بليلة نصف شعبان 2024 من خلال قيامها وصيامها مباح شرعًا ومحمودًا، نظرًا للخير الكثير الذي يحمله ذلك اليوم. فقد حث الشرع على صيام أيام 13 و14 و15 من شهر شعبان، وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: "صوموا من كل شهر ثلاثة أيام، فإن ذلك صوم الدهر، أو كصوم الدهر".

وعن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'إذا كانت ليلة النصف من شعبان، فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له؟ ألا من مسترزق فأرزقه؟ ألا من مبتلى فأعافيه؟ ألا كذا؟ ألا كذا؟ حتى يطلع الفجر'".

دعاء ليلة النصف من شعبان 2024

في ليلة النصف من شعبان، تُستحب بجانب الاستغفار والصلاة وإخراج الصدقات ترديد بعض الأدعية المستحبة. من هذه الأدعية:

- "اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ تُرَد، وافتح لنا بابًا في الجنّةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم".

- "اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".

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