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مصر

موعد ليلة النصف من شعبان 2024.. فضل صيامها والأدعية المستجابة

ليلة النصف من شعبان
ليلة النصف من شعبان

يترقب المسلمين منذ بداية شهر شعبان معرفة موعد ليلة النصف من شعبان 2024 وفضل الصيام وأفضل الأدعية المستجابة، والتي لها فضل عظيم وقال عنها بعض العلماء إنها "الليلة الفارقة"، وكما أنها تكون ليلة سيأتي بعدها بأيام قليلة في شهر رمضان المبارك.

موعد ليلة النصف من شعبان 2024

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير موعد ليلة النصف من شعبان 2024 وفضل الصيام والأدعية المستجابة.

وتبدأ ليلة النصف من شعبان لعام 2024 من مغرب يوم السبت 24 من فبراير 2024، الموافق 14 من شعبان 1445 هجريا إلى فجر يوم الأحد 25 من فبراير 2024 المقبل.

موعد صيام النصف من شعبان 2024

وسيكون صيام يوم النصف من شعبان لعام 2024، في يوم الأحد 25 من فبراير 2024 المقبل، الموافق يوم 15 من شعبان 1445 هجريا.

فضل صيام ليلة النصف من شعبان 2024

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في مصر أن فضل صيام ليلة النصف من شهر شعبان 2024 قائلة: صيام نهار ليلة النصف من شعبان مباح شرعًا، وذلك لما فيه من خير كثير، والشرع خلال صيام الأيام البيض من شهر شعبان وتكون هي أيام 13 شعبان و14 شعبان و15 من شهر شعبان عن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: 

  • «صمْ منْ كلّ شهْرٍ ثلاثة أيّامٍ، فذلك صوْم الدّهْر، أوْ كصوْم الدّهْر».

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أدعية مستحبة في ليلة النصف من شعبان 1445

أدعية ليلة النصف من شعبان 2024

  • اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
  • اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا تُرَد، وافتح لنا بابًا في الجنّةِ لا يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم.
  • اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.
  • اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.
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