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مصر

ليال شعبان.. أذكار الصباح اليوم الأربعاء 21-2-2024

دعاء الصباح
دعاء الصباح

دعاء الصباح اليوم الأربعاء 21-2-2024 من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ يهتم آلاف المسلمون بترديد الكثير من الأدعية و الأذكار، وذلك بالتزامن مع اقتراب الليل القمرية من شهر شعبان لاسيما ليلة النصف كونها واسعة الأجر والفضل، ويحاول المسلم أن يستغل آناء الليل والساعات الأولى من الليل في تقرب لله بالتسبيح والذكر.

 

نعرض للقراء أذكار الصباح اليوم الأربعاء 21-2-2024 والتي يبدأ بها المسلمين يومهم وهي كما يلي:

1- اللهمّ إنّا نسألك عملًا بارًا، ورزقًا دارًا، وعيشًا قارًا. 

2- ربى إنها ساعة الفجر اللهم إنا ننتظر منك فرجًا قريبًا يريح قلوبنا ويبكي عيوننا فرحًا فبشرنا يا الله.

3- رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.

4- اللهمّ رضّني بما قضيت لي وعافني فيما أبقيت حتى لا أحب تعجيل ما أخّرت ولا تأخير ما عجّلت. 

5- يا كريم، اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعًا على السرائر والضمائر والهواجس و الخواطر، أسألك فيض من فيضان فضلك، و قبضة من نور سلطانك، بيدك الأمر كله، و مقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون، يا كريم يا رحيم.

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 20-2-2024

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الأحد 18 فبراير 2024 

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم لتفريج الهموم وسعة الرزق

أذكار الصباح من القرآن 

  • اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ، ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ. 
  • قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ، مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. 
  • قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ، مَلِكِ ٱلنَّاسِ، إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ، مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ، ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ، مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ. 

أذكار الصباح من السنة النبوية 

أَصْـبَحْنا وَأَصْـبَحَ المُـلْكُ لله وَالحَمدُ لله، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُـلكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ على كلّ شَيءٍ قدير، رَبِّ أسْـأَلُـكَ خَـيرَ ما في هـذا اليوم وَخَـيرَ ما بَعْـدَه، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما في هـذا اليوم وَشَرِّ ما بَعْـدَه، رَبِّ أَعـوذُبِكَ مِنَ الْكَسَـلِ وَسـوءِ الْكِـبَر، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنْ عَـذابٍ في النّـارِ وَ عَـذابٍ في القَـبْر. 

فضل أذكار الصباح 

من أبرز ما ورد عن فضل أذكار الصباح هو ما  قاله ابن القيم رحمه الله: أذكار الصباح والمساء بمثابة الدرع، كلما زادت سماكته، لم يتأثر صاحبه، بل تصل قوة الدرع، إلى أن يعود السهم فيصيب من أطلقه! يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إصابتُك بالعين؛ لا تعني أنَّك جميل أو غني، بل تعني أنك مُقصِّر في ذكر الله تعالى.
أقرأ أيضًا: أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 20-2-2024

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