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مصر

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 20-2-2024

أذكار الصباح
أذكار الصباح

يشغل بال المسلمين مع بداية الساعات المبكرة معرفة أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 20-2-2024 عبر جوجل، رغبة في المغفرة وفك الكروب والتقرب من الله “سبحانه وتعالى”، فالأدعية لها فضل كبير في البركة والمال والوقت، ولذلك أوصى النبي “محمد صلى الله عليه وسلم” بالحرص عليها كل يوم.

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 20-2-2024

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 20-2-2024.

دعاء الفجر مكتوب

«اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ، وَالْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ، وَالرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ، اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ، لا إله إلّا أنتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأتُوبُ إلَيْكَ، لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين».

أذكار الصباح اليوم

اللهم كما أخرجت الصبح من بعد الظلمة، أخرجنا من ضيق الدنيا وهمومها إلى فرجك.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير.
اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك، وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدًا عبدك ورسولك «تردد أربع مرات».

دعاء للمتوفين

اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار، اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله، اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا، اللهم إن كان محسنا فزد من حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

دعاء لجدتي المتوفية

اللهم ارحم جدتي برحمتك الواسعة واجعل لها في قبرها فرحةً مسرورة وتجعل لها فيه الضياء والنور والفسحة والسرور من يومنا هذا إلى يوم النشور يا أرحم الراحمين.

دعاء فكً الكرب والهم للغير

ونقول في دعاء الكرب والفرج اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماضِ في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي

دعاء دخول الامتحان

"اللهم افتح على فتوح العارفين بحكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وذكّرني ما نسيت وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنّه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الرّاحمين، اللهم نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون قل لأحلامنا كوني".

دعاء ختم القرآن

«اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إمامًا ونورًا وهدىً ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يوم القيامة».

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دعاء دخول المسجد

دعاء دخول المسجد مكتوب فقد روي الترمذي - عن فَاطِمَهَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم اِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ صَلَّي عَلَي مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: "رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ". وَاِذَا خَرَجَ صَلَّي عَلَي مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: "رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي اَبْوَابَ فَضْلِكَ".

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