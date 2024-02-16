مع بداية اليوم المبارك يشغل بال المسلمين معرفة الأدعية المستجابة في يوم الجمعة عبر جوجل، نظرًا لما لهذا اليوم من المكانة الدينية الخاصة، حيث سيستحب للمسلم أن يدعو الله عز وجل في جميع الأوقات، خاصة في يوم الجمعة، فهو خير يوم ظهرت فيه الشمس، كما أنه بيوم الجمعة ساعة استجابة الدعاء كما أن أخبرنا النبي "صلى الله عليه وسلم".

أفضل الأدعية المستجابة في يوم الجمعة لجلب الرزق وقضاء الحاجة

ولم تحدد السنة النبوية موعد ساعة الاستجابة لدعاء يوم الجمعة، واختلفت كافة الأقاويل العلماء بتحديدها، فقد ورد عن أبي موسى الأشعري عن النبي محمد "صلى الله عليه وسلم": «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضى الصلاة»، فيما أن ذهب عدد من العلماء أن ستكون هي ساعة الاستجابة في دعاء يوم الجمعة وهي آخر ساعة ما بين العصر والمغرب.

الأدعية المستجابة في يوم الجمعة

ويستحب للمسلم أن سيكثر اليوم من الدعاء لعله سيوفق ساعة استجابة الدعاء في يوم الجمعة، والذي قد جاء في فضله ما ورد بصحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ؛ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ».

وفي هذه السطور التالية، تستعرض «الدستور» عدد من الصيغ المتنوعة في دعاء يوم الجمعة، وذلك لاغتنام ساعة الاستجابة في هذا اليوم.

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دعاء يوم الجمعة المستجاب

ويتاح ترديد دعاء يوم الجمعة، وذلك على النحو التالي: