يُعدّ دعاء الصباح من أفضل الأوقات حيث ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا في هذا الوقت ويقول: "هل من داعٍ؟ هل من مستغفر؟"؛ لذا يهتم المسلمون بالبحث عن دعاء الفجر اليوم الجمعة 16-2-2024 وهو ما تعرضه “الدستور” في التقرير التالي.

دعاء الفجر مكتوب

دعاء الفجر "اللَّهُمَّ اهدِنا فيمن هديت، وعافِنا فيمن عافيت، وتولَّنا فيمن تولَّيت، وبارِكْ لَنا فيما أعطَيت، وقنا واصرفْ عنا شرَّ ما قضَيت، فَإنَّكَ تقضي ولا يُقضى عليك، إنَّه لا يذلُّ من واليت، ولا يعزُّ من عادَيت، تباركت ربنا وتعالتْ".

دعاء الفجر "اللَّهُمَّ إنَّكَ بارَكتَ لأمَّتكَ في بكورِها، اللَّهُمَّ فأكرمنا بصلاةِ الفجرِ، وارزُقْنا كلَّ خيرٍ، وجنِّبْنا كلَّ إثمٍ وشرٍّ، اللَّهُمَّ يا ربَّ البشرِ، ويا خالقَ البحرِ، ويا من جعلتَ في صلاةِ الفجرِ نصرًا، اللَّهُمَّ لا تحرِمْنا هذا النصرَ، وارزُقْنا عملَ كلِّ خيرٍ، إنَّكَ أنتَ البرُّ الكريمُ".

دعاء الفجر اليوم

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.

اللهم استر عورتي وآمن روعتي واكفني كل همّ وغمّ.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله.

اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.

سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.

اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.

اللهم استر عورتي وآمن روعتي واكفني كل همّ وغمّ.

اللهم ما أصبحتُ ومساؤكَ أنتَ اللهُ لا إلهَ إلا أنتَ، لكَ الحمدُ، لكَ الملكُ، لا إلهَ إلا أنتَ.

اللهم إنِّي أسألكَ العافيةَ في الدنيا والآخرةِ، اللهم إنِّي أسألكَ العفوَ والعافيةَ، اللهم إنِّي أسألكَ الغنىَ والسعةَ، اللهم إنِّي أسألكَ الهدىَ والتقىَ والعفافَ والغنىَ.

اللهم حوالينا ولا حول ولا قوة إلا بالله.

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.