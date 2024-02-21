النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

مع قرب موعد الأيام البيض في شهر شعبان يحرص الكثير من المواطنين على معرفة النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم عبر جوجل، وهو سيعتبر من أفضل الشهور الهجرية، وسيكون له فضل كبير على كافة المسلمين، ومن المستحب أن سوف يصوم به المسلم ويقوم بالتصدق، لأن في هذا الشهر ترفع جميع الأعمال لله عز وجل.

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء

وتنشر “الدستور” بهذا التقرير النهارده كام شعبان 2024 وكم يوم يتبقى على شهر رمضان، وموعد صيام الأيام البيض وليلة النصف من شعبان.

ومن الجدير بالذكر أن سوف يكون شهر شعبان 29 يوما، وسوف يوافق اليوم الأربعاء 21 من فبراير 2024، وهو اليوم الحادي عشر بشهر شعبان المبارك.

كم باقي لشهر رمضان 2024؟

تستطلع دار الإفتاء المصرية في مصر الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان في يوم 29 شعبان 1445، وسيتم الإعلان عن ميعاد شهر رمضان 2024 عبر بيان رسمي، وقد ستختلف رؤية هلال شهر رمضان من بلد لبلد آخر، حيث ستعتمد بعض الدول على الرؤية الشرعية، فيما ستعتمد دول أخرى على كافة الحسابات الفلكية، وهو الأمر الذي قد يتسبب في اختلاف بدء شهر رمضان ببعض الأحيان.

موعد صيام الأيام البيض

وعن موعد صيام الأيام البيض، قامت دار الإفتاء المصرية بالتأكيد أنها ستبدأ من يوم الجمعة المقبل وستنهي الأحد، وقد جاءت كالتالي:

الجمعة 13 من شعبان الموافق 23 فبراير 2024

السبت 14 من شعبان الموافق 24 من فبراير 2024

الأحد 15 من شعبان الموافق 25 فبراير 2024

موعد ليلة النصف من شعبان

ومن المقرر أن ستبدأ ليلة النصف من شعبان من مغرب في يوم السبت القادم الموافق 24 فبراير الجاري، وإلى فجر يوم الأحد القادم الموافق 25 من نفس الشهر.

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