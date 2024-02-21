دعاء ليلة البراءة| متى تحل ليلة 2024؟

ليلة النصف من شعبان 2024 هي من أكثر الليالي التي ينتظهرها المسلمين كل عام، فهي ليلة البراءة والعتق من النار لذا فالسؤال عنها يتصدر محرك البحث “جوجل” في الساعات الأخيرة، وينتظر المسلمون قدوم ليلة النصف من شعبان 2024 بشوق، حيث ورد في السنة النبوية فضل هذه الليلة وأن الله سبحانه وتعالى اختصها بالبركة والفضل عن غيرها من الليالي، وحث على قيامها وصيام نهارها لنيل الثواب والفضل الذي يتضمنها، واستغلال نفحاتها وما تحمله من خيرات وبركات.

متى تحل ليلة النصف من شعبان 2024؟

تبدأ ليلة النصف من شعبان من مغرب يوم السبت 14 شعبان 1445هـ الموافق 24-2-2024، وتنتهي فجر الأحد 15 شعبان 1445هـ الموافق 25-2-2024.

حكم إحياء ليلة النصف من شعبان 2024

وعن حكم إحياء ليلة النصف من شعبان 2024، أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان هو مشروع ومستحب شرعًا، وأن الشريعة الإسلامية حثت على إحياء هذه الليلة واستغلال فوائدها من خلال قيام الليل وصيام النهار بهدف تحقيق فضلها وجني أجرها، والاستفادة من الخيرات والبركات التي تنزل فيها. وقد اعتاد المسلمون عبر العصور على إحياء هذه الليلة والاحتفال بها دون اعتراض.

وأكدت دار الإفتاء أن الادعاءات التي تثار حول هذه الليلة لا تؤثر في ثبوت فضلها، وأنه لا يجوز الالتفات إلى آراء المتشددين؛ فإنها مردودة بالأحاديث النبوية وأقوال أئمة الأمة. وقد أشار علماء الأمة إلى فضل ليلة النصف من شعبان من خلال ذكر الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة التي تؤكد فضلها.

فضل ليلة النصف من شعبان 2024

يُذكر أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 'إذا كانت ليلة النصف من شعبان، فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، فيقول: 'ألا من مستغفر لي فأغفر له؟ ألا من مسترزق فأرزقه؟ ألا من مبتلى فأعافيه؟' وهكذا حتى يطلع الفجر." وقد ورد هذا الحديث في "السنن" لابن ماجه وكذلك في "أخبار مكة" للفاكهي، وفي "أماليه" لابن بشران، وفي "شعب الإيمان" للبيهقي.

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: "قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 'إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب.'" وقد ورد هذا الحديث في "المسند" لأحمد وابن راهويه، وفي "السنن" للترمذي وابن ماجه، وفي "شعب الإيمان" للبيهقي.

دعاء ليلة نصف شعبان 2024