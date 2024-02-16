مع تقدم أيام شهر شعبان يشغل بال المسلمون معرفة النهاردة كام شعبان 2024-1445 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024، وذلك رغبة في التعرف على أي يوم وصلنا له بالتقويم الهجري، حيث يختص الله تعالى تلك الليلة بمزيد من الفضل والبركة؛ لذلك يحرص الفرد على استغلالها بشتى الطاعات.

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024، وكم باقي على شهر رمضان 2024، ودعاء ليلة النصف من شعبان وميعاده.

النهارده كام شعبان

يوم الجمعة 16 فبراير 2024 اليوم السادس من شهر شعبان، وهو يوافق 6 شعبان 1445

ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

يصادف 16 فبراير 2024م، ويكون في التاريخ الميلادي.

و يصادف 6 شعبان 1445 ه‍، ويكون في التاريخ الهجري.

وسيصادف 8 أمشير 1740 ق، ويكون في التاريخ القبطي.

كم باقي على شهر رمضان 2024؟

وتستطلع دار الإفتاء المصرية الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك في يوم 29 شعبان 1445، وسيتم الإعلان عن ميعاد شهر رمضان 2024 عبر بيان رسمي، وقد ستختلف رؤية هلال شهر رمضان من بلد لبلد آخر، حيث ستعتمد عدد من الدول على الرؤية الشرعية، فيما ستعتمد دول أخرى على بعض الحسابات الفلكية، وهو الأمر الذي قد يتسبب باختلاف بدء شهر رمضان في بعض الأحيان.

بإعلان دار الإفتاء أن اليومَ الجمعة 16 فبراير 2024 هو سادس شهر شعبان 1445، وأصبح يفصلنا نحو 24 يومًا على بداية شهر رمضان 2024 والمقرر له فلكيًا يكون يوم الإثنين 11 مارس المقبل.

موعد ليلة النصف من شعبان 2024

وبالمراجعة الفلكية تبين أن يكون موعد ليلة النصف من شعبان لعام 2024 يوافق سيوم السبت 24 فبراير لعام 2024، وسينتهي فجر يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024، وسيعني ذلك أن يكون صيام يوم النصف من شعبان من مغرب في يوم الجمعة الموافق 23 فبراير 2024، وستبدأ الأعمال المستحبة بليلة النصف من شعبان من مغرب في يوم السبت 24 فبراير 2024.

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