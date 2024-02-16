الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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فضل ليلة النصف من شعبان 2024.. هل يجوز صيام شهر شعبان كاملا وما أفضل الأعمال؟

شهر شعبان
شهر شعبان

يُعدّ شهر شعبان من أفضل الشهور عند المسلمين، فهو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، كما يُعرف بشهر شعبان المعظم أو شعبان الخير.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله"، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكثر من صيام شعبان".

 

أعمال شهر شعبان 2024

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يُكثر من صيام شعبان، ويُقال أنه كان يصوم شعبان كله.

فعن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: يا رسول الله، أتصوم في شعبان؟ قال: نعم، إنه شهر يُعرض فيه العمل على الله عز وجل، وأحب أن يُعرض عليّ عملي وأنا صائم".

ومن الأعمال المستحبة في شهر شعبان هي الصدقة، ومساعدة الفقراء والمحتاجين، كما أن الدعاء من أفضل الأعمال في جميع الأوقات، ومن المستحب الدعاء بكثرة في شهر شعبان.

وقراءة القرآن الكريم من الأعمال المستحبة في شهر شعبان هي قراءة القرآن الكريم، وختمه.

 

هل يجوز صيام شهر شعبان كاملا؟


الجواب: نعم، يجوز صيام شهر شعبان كاملًا، ولا حرج في ذلك. بل هو من السنة المستحبة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان كاملًا، إلا قليلًا.

الأدلة على جواز صيام شهر شعبان كاملًا

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: “قلت: يا رسول الله، لمْ أركَ تصوم شهرًا من الشُّهور ما تصوم مِن شعبان؟.. قال صلى الله عليه وسلم: ”ذلِكَ شَهْرٌ يغفل النَّاسُ عنه بين رجب ورمضان، وهو شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ إلى ربِّ العالمين؛ فأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ". رواه النسائي.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلًا" رواه البخاري.

ويُستحب أن يُفطر المسلم يوم الشك من شعبان، احتياطًا لرمضان، كما يُمكن أن يصوم شعبان كاملًا، حتى لو كان عليه قضاء من رمضان، ويُستحب أن يُكثر المسلم من الدعاء والاستغفار في شهر شعبان.

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فضل ليلة النصف من شعبان 2024

ليلة النصف من شعبان من أفضل الليالي في السنة، وهي ليلة تُرفع فيها الأعمال إلى الله تعالى، وتُفتح فيها أبواب الجنة، وتُغفر فيها الذنوب.

 

الأيام البيض.. الأدعية والأعمال المستحبة فى ليلة النصف من شعبان 2024

 

دار الإفتاء توضح أفضل الاعمال في ليلة النصف من شعبان 

قالت دار الإفتاء يجوز شرعًا أن يقضيَ المسلم ما عليه من الصيام في شهر شعبان ولو بصيام الشهر كله أو بعضه؛ فعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلا فِي شَعْبَانَ"، أخرجه البخاري. 

وأوضحت دار الإفتاء فضل الصيام فى شهر شعبان، فقد سُئل النبى صلّى الله عليه وسلّم: أى الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: "شعبان لتعظيم رمضان"، قيل: فأى الصدقة أفضل؟ قال: "صدقة فى رمضان".

وتقول السيدة عائشة رضى الله عنها: "كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته فى شهر أكثر صيامًا منه فى شعبان".

وفى رواية لأبى داود قالت: "كان أحب الشـهور إلى رسـول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان".

 

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