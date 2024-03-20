استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

أظهر استطلاع للرأي، أجرته "الجامعة العبرية" حول تجارب الإسرائيليين في الخارج بعد السابع من أكتوبر، أن 80% من المشاركين لا ينوون العودة إلى "إسرائيل"، على الرغم من شعورهم بانعدام الأمان في أماكن وجودهم أيضًا.

وذكر موقع "غرفة الحرب" الإسرائيلي، أن "لجنة الهجرة والاستيعاب وشئون الشتات" في دولة الاحتلال الإسرائيلي، عقدت جلسة الثلاثاء، لمناقشة وضع الإسرائيليين في الخارج بعد أحداث السابع أكتوبر 2023، على خلفية نتيجة الاستطلاع المذكور.



وأفاد استطلاع الرأي، أن 70% من الإسرائيليين غيروا سلوكهم العلني بعد 7 أكتوبر، حيث أصبحوا يخفون الرموز اليهودية، ويتحدثون بالعبرية بشكل أقل، ويتجنبون الخروج للترفيه، والاجتماع في مراكز المدن.

كما أجاب 44% من المستطلعين أنهم يفكرون في طريقة لتعزيز دفاعهم عن النفس، مثل شراء الأسلحة، وحمل الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل، وتركيب كاميرات المراقبة في منازلهم، والتسجيل في دورة دفاع عن النفس.

وأشار رئيس "لجنة الهجرة والاستيعاب والشتات"، عضو الكنيست عوديد فورير، في الجلسة إلى أنه على "إسرائيل" اتخاذ الإجراءات المناسبة للقضاء على معاداة السامية في جميع أنحاء العالم، معتبرًا أنه لسوء الحظ، لا يوجد حاليًا برنامج حكومي يتعامل مع الجاليات الإسرائيلية في الخارج.