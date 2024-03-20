لبنان: اندلاع حريق ضخم فى مخيم للنازحين السوريين بمنطقة وادى الأرنب فى عرسال

اندلع حريق ضخم، اليوم الأربعاء، في مخيم رمضان للنازحين السوريين في منطقة وادي الأرنب في عرسال بشمال شرق لبنان.

وحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، توجهت على الفور فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق، الذي أتى على عدد كبير من الخيم، كما سجلت بعض حالات الاختناق.

يذكر أن عدد النازحين السوريين يبلغ حاليا مليوني نازح، ويطالب لبنان بعودة آمنة وطوعية لهم لبلادهم.

وعلى صعيد متصل، أنشأ الجيش الإسرائيلي لواء إقليميا جديدا على الحدود السورية اللبنانية تحت اسم لواء "الجبال"، في إطار تعديل الرد العملياتي على الحدود الشمالية.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له أمس الثلاثاء، إنه "بعد عمل مشترك من قبل قسم التخطيط وبناء القوة، الذراع البرية والقيادة الشمالية، وتحليل الاحتياجات العملياتية للجيش الإسرائيلي خلال زمن الحرب، سيبدأ لواء الجبال نشاطه في الأسابيع المقبلة وسيتخصص في القتال في التضاريس المعقدة وحرب الجبال في المنطقة الجبلية".