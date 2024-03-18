الإثنين 18 مارس 2024
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عالم

إسرائيل تعرض على حماس هدنة 6 أسابيع مقابل إطلاق 40 محتجزًا

حماس
حماس

قالت وكالة رويترز، اليوم، نقلًا عن مسئول إسرائيلي إن الجولة الحالية من محادثات الهدنة وتبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس قد تستغرق أسبوعين.

وأضافت الوكالة أن وفد حركة حماس في المفاوضات يواجه صعوبة في التواصل مع عناصر الحركة في غزة.

وأشارت إلى أن تل أبيب ستعرض هدنة لمدة 6 أسابيع في غزة مقابل إطلاق سراح 40 محتجزًا.

 

مغادرة رئيس الموساد من الدوحة

من جانبها، أكدت القناة 13 العبرية رئيس جهاز الموساد سيغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد ساعات.

وقالت نقلًا عن مسئول رسمي: "نحن أمام مفاوضات طويلة ومعقدة، حيث إن الكابينيت الأمني والسياسي لم يعط الوفد المفاوض كل ما طلبه من صلاحيات".

وأضاف المسئول: "حصلنا على صلاحيات تكفي لتحريك مفاوضات مهمة ومهنية".

وأشار إلى أن بعض مطالب حماس الجديدة للصفقة تشمل ضمانات من روسيا وتركيا كجزء من أي صفقة سيتم تنفيذها، والإفراج عن جميع أسرى صفقة شاليط.

 

وثيقة مبدئية لاتفاق الهدنة

ولفت إلى أنه تمت بالأمس الموافقة على وثيقة مبدئية بين رؤساء الأجهزة الأمنية تتضمن المطالب التي توافق عليها إسرائيل، وفي جلسة الكابينت تمت الموافقة على الوثيقة نهائيًا، تمهيدًا لمغادرة الوفد إلى قطر.

وأكد أن "المقترح المقدّم من حماس ليس جيدًا من وجهة نظر إسرائيل نحن سنبرم الصفقة بتفاصيل كبيرة وعميقة ستستغرق وقتًا".

وشدد على أن إسرائيل مستعدة لإطلاق سراح جزء كبير من الأسرى الذين أعيد اعتقالهم من صفقة شاليط، ولكن ليس جميعهم.

وتابع أن "الوسطاء أبلغوا إسرائيل أن حماس لن تكون قادرة على تحديد عدد المختطفين الأحياء الذين ما زالوا في حوزتها وعدد المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم في كل مرحلة، قبل نهاية الأسبوع الأول من وقف إطلاق النار".

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