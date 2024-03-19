الخارجية الأمريكية: إسرائيل لم تستخدم التجويع كسلاح حرب فى غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن أن وفدًا إسرائيليًا سيزور واشنطن الأسبوع المقبل، للبناء على ما تمت مناقشته في اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وقال بيان الخارجية: "قلقون من التقرير الأممي الذي يحذر من أن المجاعة باتت وشيكة في غزة"، متابعًا: "لم نر حتى الآن أدلة قاطعة تشير إلى أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح في حرب غزة".

وأشار البيان إلى أن مفوض الأونروا وموظفي الوكالة، يجب أن يكونوا قادرين على زيارة مناطق عمليات الوكالة ومنها غزة، لافتًا إلى وجود خلاف في الرؤية بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول الطريقة الأنسب لاستهداف بقايا حماس في رفح.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدر مطلع بشكل مباشر على اجتماعات الدوحة حول هدنة غزة أن وفديًا إسرائيليًا وحماس توصلا إلى بعض التنازلات والاستعداد للتفاوض.