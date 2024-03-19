الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الخارجية الأمريكية: إسرائيل لم تستخدم التجويع كسلاح حرب فى غزة

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن أن وفدًا إسرائيليًا سيزور واشنطن الأسبوع المقبل، للبناء على ما تمت مناقشته في اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وقال بيان الخارجية: "قلقون من التقرير الأممي الذي يحذر من أن المجاعة باتت وشيكة في غزة"، متابعًا: "لم نر حتى الآن أدلة قاطعة تشير إلى أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح في حرب غزة".

txt

نتنياهو: ما من عائق أمام سكان غزة لمغادرة القطاع

وأشار البيان إلى أن مفوض الأونروا وموظفي الوكالة، يجب أن يكونوا قادرين على زيارة مناطق عمليات الوكالة ومنها غزة، لافتًا إلى وجود  خلاف في الرؤية بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول الطريقة الأنسب لاستهداف بقايا حماس في رفح.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدر مطلع بشكل مباشر على اجتماعات الدوحة حول هدنة غزة أن وفديًا إسرائيليًا وحماس توصلا إلى بعض التنازلات والاستعداد للتفاوض.

الخارجية الامريكية إسرائيل سلاح التجويع غزة واشنطن

الأكثر قراءة

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

أول تعليق لـ أحمد شوبير على تهديد مجدى عبدالغنى

بن شرقى ورحيل زيزو.. المندوه يكشف آخر تطورات خريطة تعاقدات الزمالك

كرامات حسن الصباح.. هل يمنح الله المعجزات للبشر العاديين؟

ناهد السباعى: "علينا قبول المثلية الجنسية.. وربنا ذكرهم فى القرآن"

تفاصيل الأيام الأخيرة من حياة زينة مطاوع مونتيرة مسلسل عتبات البهجة (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251