أكسيوس: بايدن أبلغ نتنياهو أنه لا يريد إزاحته سياسيًا

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مكالمته الهاتفية، أمس الاثنين، أنه لا يسعى لإزاحته سياسيًا.

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن أجرى، أمس الاثنين، عن مباحثات هاتفية مع نتنياهو، للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، وسط تزايد التوتر بشأن الحرب على غزة.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن "بايدن تحدث مع نتنياهو للبحث في آخر التطورات في إسرائيل وغزة، بما يشمل الوضع في رفح وجهود زيادة المساعدة الإنسانية إلى غزة".

وذكرت "أكسيوس"، اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو عبّر عن غضبه في الأسابيع الأخيرة سرًا وعلنًا، بسبب ما اعتبره محاولات من البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونجرس لإضعافه سياسيًا.

ونقلت "أكسيوس" عن مصادر قولها إن نتنياهو اشتكى، خلال اتصاله مع بايدن يوم الاثنين، من خطاب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) الأسبوع الماضي، وإشادة بايدن به.

وأوضحت المصادر أن نتنياهو زعم أيضًا أن الانتقادات السياسية العامة في الولايات المتحدة ضده هي تدخل في السياسة الإسرائيلية، لافتة إلى أن بايدن رد على ذلك، وأخبر نتنياهو بأنه لا يحاول إزاحته، وليس لديه أي نية للتدخل في السياسة الداخلية الإسرائيلية.