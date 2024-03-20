القسام تعلن استهداف عدة محاور استراتيجية للاحتلال فى الضفة الغربية

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ خلال الأيام الماضية، عدة عمليات إطلاق نار هجومية ناجحة استهدفت مواقع ومستوطنات العدو في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، مؤكدة أنها إضافة إلى ذلك تواصل التصدي لقوات الاحتلال التي تتوغل في محاور ومدن مختلفة.

وأكدت القسام أن بعض هذه العمليات تمكنت خلالها من النجاح في تنفيذ ضربات محققة، استهدفت منظومات للعدو، لافتة إلى أنها ستكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق نظرًا لظروف الميدان.

واختتم بيان القسام: "ندعو أبناء شعبنا في الضفة والقدس لمواصلة المواجهة وتصعيدها مع العدوّ وإرباكه في جميع البؤر والمواقع انتصارًا للدماء والمقدسات، ولن تجدوا أمامكم إلا كيانًا أوهن من بيت العنكبوت".

الاحتلال يزعم تدمير 70% من حماس

على صعيد آخر، زعم المحلل العسكري الإسرائيلي يوافق زيتون اليوم الأربعاء، تعرض حوالي 70% من قوة حركة حماس في شمال قطاع غزة لأضرار جسيمة أو دمرت في المرحلة الثانية من العملية العسكرية.

وقال زيتون "عاد الجيش الإسرائيلي ويعود إلى معاقل حماس، حيث يحاول رفع رأسه بالـ30% المتبقية، ويضربهم بصيغة جز العشب الإسرائيلية".

وتابع: "تقدر الأجهزة الأمنية أن عملية الإغارة على مستشفى الشفاء في غرب مدينة غزة ستستمر لعدة أيام أخرى على الأقل".

وأشار إلى أنه "لا يستبعد أن تعود القوات إلى مستشفى الشفاء مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة بعد نهاية العملية الحالية، وربما مرات أخرى في السنوات المقبلة".