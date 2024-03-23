السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ارتفاع ضحايا الهجوم الإرهابى فى موسكو إلى 62 شخصًا

الهجوم الارهابي في
الهجوم الارهابي في موسكو

أفادت وسائل الإعلام الرسمية الروسية، صباح السبت، بأن 107 أشخاص ما زالوا في المستشفى، بعد هجوم إطلاق نار أعقبه حريق ضخم مساء الجمعة في قاعة للحفلات الموسيقية بضواحي العاصمة الروسية، وأعلن تنظيم داعش مسئوليّته عن الهجوم.

وذكرت وكالة "تاس" أن قائمة بأسماء الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى قد نُشرت من قبل وزارة حالات الطوارئ الروسية، وتفيد التقارير بأنه لم يتم التعرف بعد على ثلاث نساء ورجل.

شوهدت الزهور في مكان الهجوم المسلح في قاعة مدينة كروكوس.

وأفادت وسائل الإعلام الروسية بأنه تم إنشاء مركز لعائلات المتضررين من الهجوم في مركز كوبيك التجاري، الذي يقع على ُعد بنايتين من مكان الهجوم الليلة الماضية.

txt

ماكرون يدين الهجوم الإرهابى على المركز التجارى بضواحى موسكو

فيما قُتِل أكثر من 62 شخصًا وأصيب 146 بجروح في إطلاق نار أعقبه حريق ضخم مساء الجمعة في قاعة للحفلات الموسيقيّة بضواحي العاصمة الروسيّة، وأعلن تنظيم داعش مسئوليّته عن الهجوم.

لا تزال هناك منشورات تظهر قاعة الحفلات الموسيقية المحترقة في Crocus City Hall بعد الهجوم.

اعتقال اثنين من منفذي الهجوم

وقال ألكسندر خينشتين، العضو في مجلس النواب الروسي على "تليجرام"، اليوم السبت، إن اثنين من المشتبه ضلوعهم في تنفيذ هجوم قرب موسكو أسفر عن سقوط قتلى ومصابين، تم اعتقالهما في منطقة بريانسك الروسية بعد مطاردة بالسيارات، مضيفًا أن مشتبهًا بهم آخرين فروا على الأقدام إلى غابة قريبة.

تظهر صورة ثابتة تم توفيرها من قبل الخدمة الصحفية للجنة التحقيق الروسية بندقية كلاشينكوف هجومية على الأرض بينما كان المحققون الروس يعملون داخل قاعة الحفلات الموسيقية في كروكوس سيتي هول.

وقالت لجنة التحقيق إنه: "جارٍ فحص جثث المتوفّين، وثبُت موقتًا أن الهجوم الإرهابي خلّف أكثر من 60 قتيلًا، للأسف، عدد الضحايا يمكن أن يرتفع"، حسبما نقلت عنها وكالات أنباء روسية.

وبعد ساعات من الهجوم، أعلنت الولايات المتحدة أنها حذرت روسيا في مارس من هجوم إرهابي محتمل ضد "تجمعات كبيرة" في موسكو، حسبما أعلن البيت الأبيض الجمعة.

 

موسكو هجوم إرهابي داعش مقتل إصابات

الأكثر قراءة

بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. رسالة من الملك تشارلز لكيت ميدلتون

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

عاجل| روسيا تعتقل بعضًا من منفذى عملية موسكو الإرهابية وتكشف عن تحذير واشنطن

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

روسيا تكشف أعداد ضحاياها من الأطفال فى الهجوم الإرهابى عليها

ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار فى قاعة للحفلات قرب موسكو إلى 62 شخصًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

د هند جاد

أنا الأسد.. يلا..

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

ماجد حبته

توافق عربى أمريكى!

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟