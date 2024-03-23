ارتفاع ضحايا الهجوم الإرهابى فى موسكو إلى 62 شخصًا

أفادت وسائل الإعلام الرسمية الروسية، صباح السبت، بأن 107 أشخاص ما زالوا في المستشفى، بعد هجوم إطلاق نار أعقبه حريق ضخم مساء الجمعة في قاعة للحفلات الموسيقية بضواحي العاصمة الروسية، وأعلن تنظيم داعش مسئوليّته عن الهجوم.

وذكرت وكالة "تاس" أن قائمة بأسماء الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى قد نُشرت من قبل وزارة حالات الطوارئ الروسية، وتفيد التقارير بأنه لم يتم التعرف بعد على ثلاث نساء ورجل.

وأفادت وسائل الإعلام الروسية بأنه تم إنشاء مركز لعائلات المتضررين من الهجوم في مركز كوبيك التجاري، الذي يقع على ُعد بنايتين من مكان الهجوم الليلة الماضية.

فيما قُتِل أكثر من 62 شخصًا وأصيب 146 بجروح في إطلاق نار أعقبه حريق ضخم مساء الجمعة في قاعة للحفلات الموسيقيّة بضواحي العاصمة الروسيّة، وأعلن تنظيم داعش مسئوليّته عن الهجوم.

اعتقال اثنين من منفذي الهجوم

وقال ألكسندر خينشتين، العضو في مجلس النواب الروسي على "تليجرام"، اليوم السبت، إن اثنين من المشتبه ضلوعهم في تنفيذ هجوم قرب موسكو أسفر عن سقوط قتلى ومصابين، تم اعتقالهما في منطقة بريانسك الروسية بعد مطاردة بالسيارات، مضيفًا أن مشتبهًا بهم آخرين فروا على الأقدام إلى غابة قريبة.

وقالت لجنة التحقيق إنه: "جارٍ فحص جثث المتوفّين، وثبُت موقتًا أن الهجوم الإرهابي خلّف أكثر من 60 قتيلًا، للأسف، عدد الضحايا يمكن أن يرتفع"، حسبما نقلت عنها وكالات أنباء روسية.

وبعد ساعات من الهجوم، أعلنت الولايات المتحدة أنها حذرت روسيا في مارس من هجوم إرهابي محتمل ضد "تجمعات كبيرة" في موسكو، حسبما أعلن البيت الأبيض الجمعة.