موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني وقنوات العرض

مسلسلات رمضان 2024..

يترقب الجمهور أحداث الحلقة 10 من مسلسل بابا جه التي تذاع اليوم بعد الفطار، لاسيما بعدما اقتربت ولاء التي تلعب دورها نسرين أمين من اكتشاف سر زوجها هشام الذي يلعب دوره أكرم حسني.

مواجهة بين نسرين وامين وأكرم حسني في الحلقة 9

وشهدت الحلقة 9 من مسلسل بابا جه مواجهة غير مباشرة بين نسرين أمين "ولاء" وزوجها أكرم حسني "هشام"، بدأت تتحدث إليه وتلمح له عن شكها فيه وعن طريقة عمله وغيابه عن المنزل بعد أن عرفت أنه يتحدث إلى نهى الشيمي والدة الطفل زياد، التي تلعب دورها فريال يوسف حيث تقترب "ولاء" من معرفة أسرار هشام وأسباب كذبه عليها.

موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل بابا جه

وتعرض الحلقة 10 من مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء.

مسلسل بابا جه مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

كما تعرض الحلقة 10 من مسلسل بابا جه على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

قصة مسلسل بابا جه

تدور أحداث قصة مسلسل "بابا جه" في إطار الأعمال الدرامية الاجتماعية الكوميدية، ويتضمن 15 حلقة، ويجسد النجم أكرم حسني، خلال الأحداث دور "هشام"، وهو رجل في الأربعينات من عمره يعمل مدير في أحد الفنادق الكبرى، في فترة كورونا.

يتعرض أكرم حسني خلال أحداث المسلسل إلى العديد من الأزمات بسبب الأحداث التي تمر به، وهو متزوج من نسرين أمين، وتجسد الطفة لافينيا نادر دور أبنتهما، ومن ثم تتوالى الأحداث لمناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية بطريقة لايت كوميدى، منها علاقة الآباء بالأبناء، والتربية الإيجابية، الخلافات الزوجية، وغيرها من القضايا الإنسانية.

ابطال مسلسل بابا جه

“بابا جه” بطولة أكرم حسني وتشاركه الفنان نسرين أمين، الطفلة لافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.