روز هانبرى تخرج عن صمتها حول علاقتها الغرامية مع الأمير ويليام

خرجت روز هانبري، عن صمتها، اليوم الأربعاء، وسط شائعات عن وجود علاقة غرامية بينها وبين الأمير ويليام، نافية أي علاقة تربطها بالأمير ويليام.

وقالت لموقع Business Insider - عبر محاميها- إن الشائعات المتداولة عن علاقة غرامية مع الأمير ويليام "كاذبة تمامًا".

وعلى الرغم من أن التكهنات حول العلاقة بينها وبين أمير ويلز تعود إلى عام 2019، إلا أن الشائعات بلغت ذروتها بعد أن أعلن قصر كنسينجتون في لندن عن أن أميرة ويلز، 42 عامًا، خضعت لعملية جراحية في البطن في يناير.

ودفع غياب كيت عن الحياة العامة لعدة أشهر الكثيرين إلى التكهن بشأن حالة زواجها من الأمير ويليام.

من هي روز هانبري؟

تعد الليدي روز هانبري - 40 عامًا- من سيدات الطبقة الأرستقراطية في بريطانيا، وهي صديقة مشتركة لكل من ويليام وكيت، تعمل عارضة أزياء، وابنة رجل أعمال بريطاني ناجح، وأم لثلاثة أطفال، وزوجها صديق للأمير ويليام.