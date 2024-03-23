السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

شقيق المتحدث باسم حماس: الاحتلال يعدم الطبيب محمد النونو لتمسكه بعلاج المرضى

محمد زاهر النونو
محمد زاهر النونو

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت،  الطبيب محمد زاهر النونو، الذي يعمل في مستشفى الشفاء في قطاع غزة، بعد رفضه مغادرة المستشفى وإصراره على مواصلة علاج الجرحى.

ووفق وسائل إعلام فلسطينية، فإن الطبيب محمد زاهر هو شقيق طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

هذا ونسفت قوات الاحتلال وأحرقت أقساما في مجمع الشفاء الطبي وعشرات المنازل المحيطة به في ظل الحصار والقصف الذي تفرضه منذ أيام على المجمع الطبي.

واعتقلت قوات الاحتلال مئات المرضى والنازحين من مجمع الشفاء الطبي وعذبتهم بجانب قتل عشرات الأشخاص النازحين إلى المجمع والمرضى.
من جهته، حمل الإعلامي الحكومي في غزة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسئولية الكاملة عن الجريمة المنظمة ضد مجمع الشفاء الطبي التي يرتكبها جيش الاحتلال بوحشية.

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عاجل.. الجيش الإسرائيلى يهدد بقصف مجمع الشفاء

الصحة تُحمل الاحتلال الاسرائيلى مسئولية  المرضى والنازحين داخل الشفاء 

 وكانت وزارة الصحة في غزة حمّلت في بيان لها الأسبوع الماضي، الاحتلال الاسرائيلي مسئولية حياة الطواقم الطبية والمرضى والنازحين داخل مجمع الشفاء الطبي.

وأكدت الوزارة أن ما تقوم به قوات الاحتلال ضد مجمع الشفاء الطبي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنسانية واتفاقية حنيف الرابعة.

وتابعت الاحتلال الاسرائيلي: لا يزال يستخدم رواياته المفبركة في خداع العالم ولتبرير اقتحام مجمع الشفاء الطبي، مشيرة إلى أن الهجوم العسكري الاسرائيلي هدفه الاستمرار في تدمير المنظومة الصحية شمال غزة.

وطالبت الصحة المجتمع الدولي برفض ممارسات الاحتلال الاسرائيلي ضد مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات غزة، كما طالبت المؤسسات الأممية بالتوجه فورا إلى مجمع الشفاء الطبي لحمايته وحماية كل من بداخله ومنع الاستهداف الإسرائيلي المتحدد له.

 وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شمال ووسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قصفت بالمدفعية شمال غرب بيت حانون ومحيط مخيم جباليا شمال القطاع، وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

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الصحة الفلسطينية: الاحتلال يحتجز نحو 240 مريضًا ومرافقيهم بمجمع الشفاء

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