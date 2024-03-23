عاجل.. الجيش الإسرائيلى يهدد بقصف مجمع الشفاء

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، السبت، إن الجيش الإسرائيلي هدد بقصف مبانٍ من مجمع الشفاء الطبي على رؤوس من بداخلها حال استمرار رفضهم الاستجابة لطلبات الجيش الإسرائيلي لهم بالخروج.

وأضاف في بيان له: "وصلتنا إفادات من داخل مجمع الشفاء الطبي تشير إلى تهديد الجيش الإسرائيلي للطواقم الطبية المتواجدة داخل مباني المستشفى والنازحين، بأنها ستقوم بقصف تلك المباني وتدميرها فوق رؤوسهم، أو أن يخرجوا للتعذيب والتحقيق والإعدام".

وتابع: "نستنكر وندين هذه الجريمة المنظمة التي يواصل الجيش الإسرائيلي ارتكابها بكل وحشية وانتقام، ونطالب كل دول العالم بإدانة هذه الجريمة والتنديد بتكرارها من قبل الاحتلال".

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي في بيانه، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن "استمرار هذه الجريمة ضد مجمع الشفاء الطبي وضد الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين المدنيين".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في مجمع الشفاء الطبي، بعد أن اقتحمه منذ أيام، وأعلن قتل واعتقال المئات من الفلسطينيين، مبررا أنهم عناصر في حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين.