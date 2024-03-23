السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بوتين: روسيا ستعاقب كل من يقف وراء هجوم "كروكوس" الإرهابى

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن روسيا  سوف تعاقب كل من يقف وراء هجوم مركز "كروكوس" التجاري بضواحي موسكو والذي أسفر عن مقتل أكثر من 140 شخصا وإصابة العشرات.

وتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكلمة إلى مواطني روسيا على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز "كروكوس" التجاري بضواحي موسكو مساء أمس الجمعة.

وقال بوتين إن المتورطين في هجوم موسكو كانوا يتجهون إلى الحدود الروسية الأوكرانية مشيرًا إلى أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية في موسكو.

وتابع بوتين "لا أحد يستطيع زعزعة أمن واستقرار روسيا"، مشيرًا إلى أن هجوم كروكوس إرهابي ووحشي.

 وأضاف "منفذو هجوم كروكوس حاولوا الهروب إلى أوكرانيا حسب المعلومات الأولية، وقد ضاعفنا الأمن لمنع وقوع أي هجمات أخرى".

وأكد بوتين إلقاء القبض على كافة منفذي هجوم كروكوس، متعهدا بتقديم الدعم اللازم لأسر ضحايا هجوم المركز التجاري في ضواحي موسكو.

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ارتفاع ضحايا هجوم موسكو الارهابى

وارتفع عدد ضحايا هجوم مركز تسوق "كروكوس سيتي" في العاصمة موسكو، أمس، إلى 143 قتيلا، بخلاف عشرات المصابين.

فيما تجري السلطات الروسية عمليات بحث عن مفقودين تحت الأنقاض التي انهارت جراء حرق المركز، وذلك وفق وكالة "سبوتنيك".
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم، عن اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك، بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر، وذلك وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال الأمن الفيدرالي الروسي: "نتيجة للإجراءات المنسقة للوكالات الخاصة ووكالات إنفاذ القانون، تم اعتقال الإرهابيين الأربعة في غضون ساعات قليلة من اعتقال بعضهم عن البعض الآخر في مقاطعة بريانسك"، مشيرا إلى أنه بعد الهجوم حاول الإرهابيون عبور الحدود الروسية مع أوكرانيا، وكان لديهم اتصالات ذات صلة مع الجانب الأوكراني، وأجروا اتصالات معهم.

وأشار البيان إلى أن الهجوم الإرهابي الذي وقع تم التخطيط له بعناية، مضيفا أن الأسلحة التي استخدمها الإرهابيون كانت معدة مسبقا في مخبأ.

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الإرهابيين المحتجزين في مقاطعة بريانسك يتم نقلهم حاليًا إلى موسكو.

من جهته، كشف السيناتور الروسي أندريه كليشاس، اليوم، عن أن هجوم "كروكوس سيتي" الإرهابي في ضواحي موسكو جزء من حرب تخوضها أجهزة المخابرات الغربية ضد روسيا منذ سنوات.

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فلاديمير بوتين هجوم مركز كروكوس كروكوس موسكو الرئيس الروسي

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