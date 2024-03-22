الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بداية فصل الربيع| موعد عيد شم النسيم 2024 ومظاهر الاحتفال به

فصل الربيع
فصل الربيع

كثف قطاع كبير من المصريين البحث عن موعد عيد شم النسيم 2024 عبر محركات البحث على "جوجل"، خاصة بعد إعلان الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية عن تحديد موعد شم النسيم 2024 رسميا في مصر، وأيضًا تحديد موعد حلول فصل الربيع للعام 2024، كما يرغب الطلاب والموظفون في معرفة موعد إجازة شم النسيم كونها إجازة رسمية لا تحسب من الرصيد السنوي للإجازات.

 

 موعد بداية فصل الربيع 2024 في مصر

في العام 2024، بدأ  فصل الربيع أمس الأربعاء الموافق 20 مارس، وسيكون لحظة الاعتدال الربيعي في مصر ودول نصف الكرة الشمالي، بينما سيكون الاعتدال الخريفي في نصف الكرة الجنوبي. وسيكون طول الليل والنهار متساويان في جميع أنحاء العالم.

 

ووفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سيبدأ فصل الربيع في عام 2024 في تمام الساعة الخامسة و8 دقائق صباحًا بتوقيت مدينة القاهرة. وسيستمر هذا الفصل لمدة 92 يومًا و17 ساعة و44 دقيقة، حتى يحل الانقلاب الصيفي في 20 يونيو المقبل.

 

موعد عيد شم النسيم 2024  ومظاهر الاحتفال به

يُعتبر عيد شم النسيم من الأعياد القديمة في مصر، حيث يحتفل به المصريون مع بداية فصل الربيع.

 

 يُعود تاريخ احتفاله وباقي أعياد الربيع إلى ما يزيد عن 4000 عام، إذ كان يُعتبر عيدًا فرعونيًا تُورثه الأجيال. فقد كان الفراعنة يحتفلون في ذلك الوقت بموسم الحصاد واعتدال الجو وازدهار الورود، وكانت الأسر تجتمع في هذا اليوم للتنزه والاستمتاع بروعة الطقس والمناظر الطبيعية، بالإضافة إلى تناول الأسماك المملحة.

عيد الربيع| هل يأتي موعد شم النسيم 2024 خلال شهر رمضان 1445؟

موعد إجازة عيد شم النسيم 2024 للموظفين وحكم الاحتفال به

موعد إجازة عيد الربيع شم النسيم 2024

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024 

 

في عام 2024، ستكون هناك عدة إجازات رسمية تنتهي بعيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر، وهي كالتالي:

 

إجازات شهر أبريل 2024:

- إجازة عيد تحرير سيناء: الثلاثاء، 25 إبريل.

 

إجازات شهر مايو 2024:

- إجازة عيد العمال: الأربعاء، 1 مايو.

- إجازة شم النسيم: الإثنين، 6 مايو.

 

إجازات شهر يونيو 2024:

- إجازة عيد الأضحى المبارك: من الإثنين 17 يونيو حتى الأربعاء 20 يونيو.

- إجازة ثورة يونيو: الأحد، 30 يونيو.

 

إجازات شهر يوليو 2024:

- إجازة رأس السنة الهجرية: الإثنين، 8 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف: الإثنين، 16 يوليو.

- إجازة ثورة 23 يوليو 1952: الثلاثاء، 23 يوليو.

 

إجازات شهر أكتوبر 2024:

- إجازة انتصارات أكتوبر 1973: الأحد، 6 أكتوبر.

 

إقرأ أيضًا: عيد الربيع| هل يأتي موعد شم النسيم 2024 خلال شهر رمضان 1445؟

 

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