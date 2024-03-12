الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رسائل تهنئة للاحتفال بعيد الربيع وشم النسيم.. تعرف على موعد شم النسيم 2024

شم النسيم
شم النسيم

جاء موعد شم النسيم العام الماضي متزامن مع شهر رمضان الكريم لذلك مع مرور اليوم الثاني من شهر رمضان 2024 سعى الكثير من المصريين للاطمئنان على موعد شم النسيم 2024 هذا العام للتأكد من إمكانية احتفالهم هذا العام على عكس العام الماضي الذي لم يشهد أي احتفالات بشم النسيم.

موعد شم النسيم 2024 ورسائل تهنئة للاحتفال بعيد الربيع 

ننشر في التقرير التالي موعد شم النسيم 2024 والذي يختلف موعده هذا العام عن موعد العام الماضي ولذلك يمكن تجهيز الاحتفالات والطقس الخاصة للاحتفال به هذا العام.

موعد شم النسيم 2024

كالمعتاد يكون الاحتفال بشم النسيم يوم الاثنين من كل عام مع اختلاف تاريخه الميلادي فقط ويكون موعد شم النسيم هذا العام 6 مايو 2024.

ويكون للاحتفال بموعد شم النسيم 2024 طقوس خاصة به بداية من منح الحكومة ووزارة العمل للعاملين في القطاعات المختلف العام والخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

ثم يكون الاحتفال الأكبر للمصريين من مختلف الأديان بتناول الأطعمة المملحة مثل الملوحة والرنجة والفسيخ والبيض الملون، بجانب الاحتفال في الجناين والحدائق والمتنزهات العامة للاحتفال بقدوم الربيع بشكل رسمي.

قبل موعد شم النسيم 2024 يعلم رئيس مجلس الوزراء عن موعد إجازته الرسمية للقطاع العام وما يتبعها من قطاعات عاملة.
 

رسميا.. موعد شم النسيم 2024 وجدول الإجازات الرسمية في مصر

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رسائل تهنئة بشم النسيم 2024 
 

  • شم نسيم سعيد وملئ بالفرحة والسرور
  • جعل الله كل أيامكم أعيادًا ومنحك السعادة في عيد شم النسيم وفي كل الأيام.
  • مع اقتراب موعد شم النسيم أدعو الله أن يمنه عليكم بالخير والسعادة، وأن بدخل على قلوبكم الفرحة والبهجة.
  • أرسل لك أفضل عبارات التهنئة لعيد شم النسيم، وأهديك الورود والزهور في هذه المناسبة السعيدة.
  • بكل الحب والود أسطر لك عبارات التهنئة بمناسبة حلول عيد الربيع.
  • أزف لك باقة من الورود وأهنئك بمناسبة قدوم شم النسيم.. عسى أن تملأ لأيامك البهجة والسعادة والسرور.
  • قلبي محتاج إليك وينبض قلبك يحميه وبحنانه يدفيك وبشم النسيم يهنيك.
  • تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد كل شم نسيم وأنت مبسوط وسعيد.
  • عدد رموش العين ونبضات القلب وورق الشجر أهنيك بشم نسيم سعيد يا أغلى البشر.
  • أهديك باقة من أفضل الأمنيات بدوام السعادة والسرور مع اقتراب موعد شم النسيم. 
     

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