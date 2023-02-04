السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

باقي 71 يوما.. موعد إجازة شم النسيم 2023

شم النسيم
شم النسيم

يكثر البحث عن موعد إجازة شم النسيم 2023 والذي بقدومه يكون بدأ فصل الربيع وانتهى فصل الشتاء ببرودته وجوه غير المعتدل.
 

موعد إجازة شم النسيم 2023

نوضح لكم في هذا التقرير موعد إجازة شم النسيم 2023 وباقي الإجازات الرسمية المتبقية خلال السنة.

يكون موعد إجازة شم النسيم وفقا لجدول العطلات الرسمية يوم الاثنين 17 أبريل 2023.

يصادف هذا اليوم للاحتفال بشم النسيم أن يكون اليوم 26 من شهر رمضان 2023 بحيث يكون ضمن العشر الأواخر من رمضان الذي يبدأ فلكيًا يوم الخميس 23 مارس.
 

الاحتفال بشم النسيم

يرجع الاحتفال بعيد شم النسيم إلى العصور الفرعونية أي نحو عام 2700 قبل الميلاد وسبب التسمية بشم النسيم يرجع إلى الكلمة الفرعونية (شمو) وهي كلمة هيروغليفي ترمز عند المصريين القدماء إلى بعث الحياة، وكان المصريون القدماء يعتقدون أن ذلك اليوم هو أول الزمان، أو بدأ خلق العالم كما كانوا يتصورون.

ثم تم تعديل الاسم إلى شم وأضيفت إليها كلمة النسيم كبداية لتحسن الجو واعتدال درجة الحرارة مع انتهاء فصل الشتاء وبداية فصل الربيع.

ويُعرف عن يوم شم النسيم والذي يمثل البداية لانتهاء شهر الشتاء وحلول فصل الربيع ويعتاد فيه الناس الخروج إلى المتنزهات والحدائق لقضاء اليوم في الخارج.

وفي هذا اليوم يُخصص الناس أكلات محددة للاحتفال بشم النسيم ومنها البيض الملون والملوحة والفسيخ والبصل والخس والملانة وهي الحمص الأخضر.
 

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في 2023

الإجازات المتبقية خلال هذه السنة 2023 
 

الجمعة 21 أبريل - الأحد 23  أبريل 2023

عيد الفطر المبارك

الثلاثاء 25 أبريل 2033

عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982)

الإثنين 10 مايو 2023

عيد العمال

الثلاثاء 27  يونيو - السبت 1 يوليو 2023

عيد الأضحى المبارك

الجمعة 30 يونيو 2023

ثورة 30 يونيو

الأربعاء 19  يوليو 2023 

رأس السنة الهجرية

الأحد 23  يوليو 2023 

عيد ثورة 23  يوليو 1952

الأربعاء 27 سبتمبر 2023 

عيد المولد النبوي الشريف

الجمعة 6 أكتوبر 2023 

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

 

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