مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في 2023

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023.. يتسائل العديد من المواطنين على الإجازات الرسمية المتبقية في هذا العام، إذ تُعد هامة لدى المواطنين بشكل عام، والموظفين بشكل خاص، بخلاف الإجازات الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت.

ويرصد «الدستور» ضمن سلسلته الخدمية التي يُقدمها لقرائه على مدار الساعة عبر بوابته الإلكترونية ومواقعه على التواصل الاجتماعي، كل ما يتعلق مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023، التي يبحث عنها المواطنين في كل مكان.

الإجازات الرسمية خلال يناير الماضي في عام 2023

وتخلل شهر يناير الماضي مناسبتان مختلفتان وإجازة رسمية للموظفين في القطاعات الخاصة والحكومية وقطاع الأعمال، كانت الأولى في السابع من يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والثانية كانت يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرون من يناير احتفالًا عيد الشرطة.

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023

ويحمل باقي العام عدد من الإجازات الرسمية المتبقية في 2023، نرصدها في النقاط التالية:

الأحد الموافق يوم 19 مارس: بمناسبة احتفال عيد تحرير طابا.

الاثنين الموافق يوم 17 إبريل: بمناسبة احتفال شم النسيم.

الجمعة الموافق يوم 21 إبريل: بمناسبة عيد الفطر المبارك.

الثلاثاء الموافق يوم 25 أبريل: بمناسبة احتفال عيد تحرير سيناء.

الاثنين الموافق يوم 1 من مايو: بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

الثلاثاء الموافق يوم 27 يونيو: بمناسبة يوم وقفة عيد الأضحى المبارك.

الأربعاء الموافق يوم 28 يونيو: بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

الجمعة الموافق يوم 30 يونيو: بمناسبة احتفال بثورة 30 يونيو.

الأربعاء الموافق يوم 19 يوليو: بمناسبة رأس السنة الهجرية.

الأحد الموافق يوم 23 يوليو: بمناسبة احتفال بثورة 23 يوليو.

الأربعاء الموافق يوم 27 سبتمبر: بمناسبة المولد النبوي الشريف.

الجمعة الموافق يوم 6 أكتوبر: بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة «نصر أكتوبر»