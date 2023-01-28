السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد إجازة عيد الفطر 2023

عيد الفطر
عيد الفطر

تصدر موعد إجازة عيد الفطر 2023 مؤشرات البحث على محركات الإنترنت بشكل مكثف في خلال الساعات القليلة من قبل الكثير.

وعيد الفطر 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، لذلك يبحث عنه المواطنين والمسلمين جميع، حيث يتساءلون عن موعد عيد الفطر فلكيًا 2023، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم. 

وفي السطور التالية يرصد لكم موقعنا “الدستور”  موعد عيد الفطر فلكيًا 2023 وموعد إجازة عيد الفطر 2023 وباقي الإجازات المتبقية على مدار السنة.

إجازة عيد الفطر 2023 في مصر

يأتي موعد عيد الفطر المبارك يبدأ يوم السبت 22 أبريل 2022، وفق الحسابات الفلكية، ويتم منح إجازة رسمية لعدة أيام خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وكشفت الحسابات الفلكية، أن شهر شوال 1444 يحدث مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك في تمام الساعة 6:14، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، الموافق 29 رمضان 1444، أي ميلاديًا 20/4/2023، وهو يوم الرؤية واستطلاع هلال شهر رمضان، وإعلان نهاية الشهر الكريم واستقبال أولى أيام عيد الفطر المبارك 2023.

مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2023 

باقي الاجازات المتبقية على مدار السنة


الخميس ٢٦ يناير

بمناسبة ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة

الإثنين ١٧ أبريل

عيد شم النسيم
الجمعة ٢١ أبريل - الأحد ٢٣ أبريل

عيد الفطر المبارك

الثلاثاء ٢٥ أبريل

عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢)

الإثنين ٠١ مايو

عيد العمال

الثلاثاء ٢٧ يونيو - السبت ٠١ يوليو

عيد الأضحى المبارك

الجمعة ٣٠ يونيو

ثورة ٣٠ يونيو

الأربعاء ١٩ يوليو

رأس السنة الهجرية

الأحد ٢٣ يوليو

عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢

الأربعاء ٢٧ سبتمبر

عيد المولد النبوي الشريف

الجمعة ٠٦ أكتوبر

عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣).

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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