موعد إجازة عيد العمال 2022 وعيد الفطر المبارك للقطاع الحكومي والخاص

يحل في الأول من شهر مايو عيد العمال وهو يصادف اقترانه بإجازات عيد الفطر المبارك 2022 وهو ما دفع الكثير من القطاع الحكومة والخاص بالبحث عبر محرك البحث "جوجل" لمعرفة موعد إجازة عيد الفطر وعيد العمال وهو ما ترصده "الدستور" لكم خلال هذا التقرير.

إجازة عيد العمال والفطر المبارك للمؤسسات الحكومية

يبدء اليوم الجمعة الموافق 29 أبريل الجاري والتي توافق 28 رمضان الإجازة المتصلة للموظفين حيث يعتبر اليوم إجازة أسبوعية وغدا السبت الموافق 30 أبريل و29 رمضان وتبدأ فترة إجازة عيد الفطر من يوم الأحد الموافق 1 مايو 30 رمضان عيد العمال ويحل يوم الإثنين 2 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 ويوم الثلاثاء 3 مايو ثاني أيام عيد الفطر المبارك ويوم الأربعاء 4 مايو ثالث أيام عيد الفطر المبارك ويوم الخميس 5 مايو والجمعة 6 مايو إجازة رسمية لتكون آخر أيام عيد الفطر المبارك بينما يضاف لبعض الجهات يوم السبت 7 مايو كأجازة أسبوعية لتكون بذلك أجازة عيد الفطروأجازة عيد العمال 9 أيام.

كما قررت إدارة البورصة المصرية بمنح موظفيها إجازة عيد الفطر 2022 اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 مايو و 30 رمضان بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد العمال وتستمر حتى الخميس الموافق 5 مايو المقبل.

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إجازة عيد العمال وعيد الفطر 2022 للقطاع الخاص

بينما تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك 2022 للقطاع الخاص من يوم الأحد 1 مايو والذي يوافق 30 رمضان وهو عيد العمال ويوم الإثنين 2 مايو هو أول أيام عيد الفطر ويوم الثلاثاء 3 مايو ثاني أيام عيد الفطر وذلك حسبما أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان.