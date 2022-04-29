في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم ومع حلول عيد الفطر المبارك، ترتفع عمليات البحث بشكل مكثف من قبل المسلمين على محركات الإنترنت بموقع "جوجل" عن موعد عيد الفطر المبارك 2022 في السعودية.

ويستعد معظم الدول العربية عيد الفطر المبارك، للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة مع تجمع الأهل والأقارب والأصدقاء، واستعدادًا لصلاة عيد الفطر المبارك وتقربًا إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الدعاء والطاعة والاستغفار.

موعد عيد الفطر المبارك 2022 في السعودية

يذكر أنه، في مصر .. موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا يوافق يوم الإثنين 2 مايو 2022 وستكون وقفة العيد يوم الأحد الموافق 1 من شهر مايو، ويختلف موعد عيد الفطر المبارك من بلد لأخرى، وذلك على حسب استطلاع هلال شهر شوال لمعرفة موعد عيد الفطر المبارك.

عيد الفطر المبارك 2022 في السعودية

وقد أعلن الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن عدة شهر رمضان الكريم 30 يوماً، وأن هلال شوال سيولد يوم السبت الموافق 29 من شهر رمضان المعظم، وسيكون 30 أبريل لعام 2022، وذلك في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساء بتوقيت القاهرة المحلي.

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وقد لفت الدكتور جاد القاضى، إلى أن ميلاد الهلال سيتأخر إلى ما بعد غروب الشمس يوم الرؤية في التاسع والعشرين من شهر رمضان الكريم، والذي يوافق 30 أبريل لعام 2022 من شهر رمضان 1443 هـ في القاهرة وجميع عواصم الدول العربية والإسلامية، ما يعني أن يوم الأحد ا مايو هو المتمم لشهر رمضان الكريم.

موعد عيد الفطر المبارك 2022 في المملكة العربية السعودية

تزامناً مع انتهاء شهر رمضان المعظم، يبحث المواطنون بالمملكة عن موعد عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية، حيث أصدرت هيئة الخدمات المدنية في المملكة العربية السعودية بياناً رسمياً يوضح الموعد الصحيح لعيد الفطر لعام 2022، وقد أوضحت أنه يوم الإثنين الموافق 2 مايو 2022، غرة شهر شوال 1443 هـ، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.