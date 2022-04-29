الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال أيام عيد الفطر 2022

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

أعلنت إدارة شركة مترو الأنفاق عن مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال أيام عيد الفطر المبارك 2022  حيث تستمر حركة المترو بشكل استثنائي كما كانت في شهر رمضان المبارك وتستعد محطات المترو لإستقبال المواطنين خلال هذه الفترة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب.

وأشارت شركة مترو الأنفاق  إلى أنه تم تجهيز نحو 15 نقطة إسعاف بمحطات و أرصفة محطات خطوط المترو الثلاثة ذلك تحسبا لوقوع أي حالات طارئة من الركاب خلال أيام العيد، مع تقديم الخدمات الطبية المميزة، كما تستعد قوات الأمن كذلك لتأمين المحطات وتنظيم الزحام، كما تعمل الهيئة على ضبط مدة التقاطر لتكون من 3 إلى 5 دقائق.

مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال أيام عيد الفطر 2022

تبدأ رحلات مترو الأنفاق خلال أيام عيد الفطر 2022، من الساعة 5.15 صباحا، وتنتهي الرحلات، بلقاء آخر قطار بالخط الأول (المرج الجديدة - حلوان) مع آخر قطار بالخط الثانى (شبرا الخيمة - المنيب) فى محطة أنور السادات فى تمام الساعة 1 صباحا. 

بينما يتم التقاء آخر قطار بالخط الثاني مع آخر قطار بالخط الأول فى محطة أنور السادات 1 صباحا.

وأخيرا يلتقي آخر قطار بالخط الثالث (العتبة - عدلى منصور) مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 12.55 صباحا.

«المترو» يدفع بقطارات إضافية خلال فترة الذروة باحتفالات شم النسيم

طوارئ بـ«مترو الأنفاق» تزامنًا مع عيد القيامة وأعياد الربيع

وجاء في بيان شركة مترو الأنفاق  الخاص بتنظيم المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة، وذلك لأن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة ١٢:١٥ صباحًا

ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ صباحًا

 وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة ١٢:٣٥ صباحًا

 وللخط الثالث من محطة عدلي منصور الساعة ١٢:١٥ صباحًا

ومن محطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ صباحًا

 حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة ١ صباحًا

ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ صباحًا.

وترفع شركة المترو حالة الطوارئ خلال فترة أجازة العيد وتعمل على تعقيم والقطارات بهدف الحفاظ على سلامة الركاب. 

مترو الأنفاق عيد الفطر عيد الفطر 2022 مواعيد عمل مترو الانفاق المترو

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

مكتوبة| رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 للأصدقاء والأقارب والمخطوبين

«غسل الأموال وتمويل الإرهاب» تحدّث قائمتها.. 7072 إرهابيًا

حرارة مرتفعة وسماء غائمة.. تفاصيل حالة الطقس فى أسبوع العيد

حمدين صباحى يشكر الرئيس السيسى بعد الإفراج عن عدد من المحبوسين

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي إلغاء الصف السادس الابتدائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تراويح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إسرائيل تسعى لفرض التقسيم الزمانى على الواقع القائم بالأقصى

42 مصابًا فى اعتداء جديد من الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021