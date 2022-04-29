أعلنت إدارة شركة مترو الأنفاق عن مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال أيام عيد الفطر المبارك 2022 حيث تستمر حركة المترو بشكل استثنائي كما كانت في شهر رمضان المبارك وتستعد محطات المترو لإستقبال المواطنين خلال هذه الفترة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب.

وأشارت شركة مترو الأنفاق إلى أنه تم تجهيز نحو 15 نقطة إسعاف بمحطات و أرصفة محطات خطوط المترو الثلاثة ذلك تحسبا لوقوع أي حالات طارئة من الركاب خلال أيام العيد، مع تقديم الخدمات الطبية المميزة، كما تستعد قوات الأمن كذلك لتأمين المحطات وتنظيم الزحام، كما تعمل الهيئة على ضبط مدة التقاطر لتكون من 3 إلى 5 دقائق.

مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال أيام عيد الفطر 2022

تبدأ رحلات مترو الأنفاق خلال أيام عيد الفطر 2022، من الساعة 5.15 صباحا، وتنتهي الرحلات، بلقاء آخر قطار بالخط الأول (المرج الجديدة - حلوان) مع آخر قطار بالخط الثانى (شبرا الخيمة - المنيب) فى محطة أنور السادات فى تمام الساعة 1 صباحا.

بينما يتم التقاء آخر قطار بالخط الثاني مع آخر قطار بالخط الأول فى محطة أنور السادات 1 صباحا.

وأخيرا يلتقي آخر قطار بالخط الثالث (العتبة - عدلى منصور) مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 12.55 صباحا.

وجاء في بيان شركة مترو الأنفاق الخاص بتنظيم المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة، وذلك لأن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة ١٢:١٥ صباحًا

ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ صباحًا

وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة ١٢:٣٥ صباحًا

وللخط الثالث من محطة عدلي منصور الساعة ١٢:١٥ صباحًا

ومن محطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ صباحًا

حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة ١ صباحًا

ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ صباحًا.

وترفع شركة المترو حالة الطوارئ خلال فترة أجازة العيد وتعمل على تعقيم والقطارات بهدف الحفاظ على سلامة الركاب.