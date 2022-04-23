السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طوارئ بـ«مترو الأنفاق» تزامنًا مع عيد القيامة وأعياد الربيع

المترو
المترو

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن رفع حالة الطوارئ مع انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال خطوط المترو لاحتفالات أعياد الربيع وعيد القيامة المجيد للأخوة الأقباط.

يأتى ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، حيث أصدر المهندس على الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، توجيهات بضرورة تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال احتفالات أعياد الربيع وعيد القيامة المجيد .
 

ووجه الفضالى باستمرار تشغيل قطارات المترو خلال إجازة عيد الفطر بنفس مواعيد شهر رمضان حتى الانتهاء من عيد الفطر، وأعلنت الشركة فى بيان سابق عن مواعيد قيام آخر القطارات من المحطات النهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة ١٢:١٥ ص، ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ ص، و للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة ١٢:٣٥ ص، وللخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة ١٢:١٥ ص، من محطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ ص، حيث تتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة ١ ص، وتتم مقابلة القطارات بين الخطين الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ ص، حيث تمت زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة بـإجمالى عدد رحلات تقدر بـ١٤٧٣ رحلة يوميًا، بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة  إلى ٥١٠ رحلات، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب إلى ٦١٢ رحلة، وعدد رحلات الخط الثالث ما بين محطتي العتبة - عدلى منصور إلى  ٣٥١  رحلة.
بالإضافة إلى الدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار، وذلك تسهيلًا وتيسيرًا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق.

المترو ترفع حالة الطوارئ لإستقبال أعياد الربيع الاستعدادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أعلنت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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